El Tenorio regresa un año más al cementerio de San Javier

Archivo - El cementerio de San Javier acoge la repreentación de 'Don Juan Tenorio' (Archivo) - AYUNTAMIENTO SAN JAVIER - Archivo

SAN JAVIER (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El cementerio de San Javier volverá a acoger un año más la superproducción en la que participan cerca de 200 personas , 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier', el próximo 24 de octubre.

El espectáculo, que ya se ha convertido en patrimonio cultural del municipio, comienza con un recorrido sensorial por el cementerio antiguo de la localidad que acaba junto al muro exterior del camposanto, donde se representa la obra teatral de Zorrilla, por el Grupo de Teatro San Javier, han informado desde el Consistorio.

El concejal de Cultura, David Martínez, ha señalado que el diálogo entre lo humano y lo espiritual que establece la obra de Zorrilla al hablar de amor, muerte y redención "encuentra aquí su escenario natural", en referencia al cementerio donde transcurre la obra que adapta, interpreta y dirige José Antonio Navas, del Grupo de Teatro San Javier.

Navas ha anunciado novedades en la puesta en escena tal y como viene ocurriendo a lo largo de los diez años en los que el grupo local recrea esta historia de Zorrilla, con una versión que se centra en la redención y el perdón.

El espectáculo comenzará a las 20.30 horas con la apertura de la puerta del cementerio antiguo donde arranca un recorrido marcado por miles de velas, decenas de altares con imágenes religiosas antiguas, reproducciones de grandes pinturas religiosas del arte universal, figurantes, y música de orfeones, corales, ensambles de cuerda y vientos y otros instrumentos.

David Martínez ha destacado la amplia participación del tejido cultural de San Javier como la Asociación de Belenistas, el Grupo de teatro local, coros y corales locales, Conservatorio de música, banda sinfónica de San Javier, coros y danzas Mar Menor.

También participan agrupaciones de fuera del municipio como el Orfeón Fernández Caballero, Campana de Auroros, de Torres de Cotillas, Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani, de Alicante, varias hermandades y cofradías de San Javier y Santiago de la Ribera, y como novedad este año, el coro Iubitatis, de Murcia, el Conservatorio Superior Manuel Massotti Littel, de Murcia, y la banda de tambores y cornetas 'Cristo del Perdón', de San Javier.

Una vez finalizado el recorrido, ya en el exterior y junto al cementerio, dará comienzo la representación teatral , "la única que se representa íntegra en un espacio mortuorio en Europa", que siendo fiel al texto original ofrece en cada edición una nueva experiencia única en la que se integran todas las artes escénicas.

Además, el público podrá asistir al recorrido por el cementerio y la representación teatral, o a una de las dos opciones, siendo el recorrido del camposanto gratuito.

El concejal de Cultura, David Martínez ha invitado a los amantes del teatro, la cultura y al público en general "a participar de esta experiencia única que une literatura clásica con una puesta en escena innovadora".

Las entradas están ya a la venta con el precio de 15 euros en el portal sanjavier.sacalaentrada.es , en las confiterías La Cierva y en la Papelería Gala.