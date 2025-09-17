Terra Natura Murcia celebra el 39 cumpleaños de 'Chiqui', su rinoceronte blanco más longevo

Terra Natura Murcia celebra este miércoles, 17 de septiembre, el 39 cumpleaños de 'Chiqui', el rinoceronte blanco más longevo de los dos con los que cuentan las instalaciones - PORTAVOZ

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia celebra este miércoles, 17 de septiembre, el 39 cumpleaños de 'Chiqui', el rinoceronte blanco más longevo de los dos con los que cuentan las instalaciones, según informaron fuentes de Portavoz en un comunicado.

Con motivo de esta efeméride, Terra Natura Murcia ha desarrollado una actividad de enriquecimiento ambiental gracias a la que los visitantes del parque podrán ver cómo 'Chiqui', que vive en el parque desde 2010 tras ser rescatado de un circo, interactúa con su entorno y se alimenta.

También habrá un sorteo en las redes sociales de Terra Natura Murcia en el que el ganador se llevará cuatro entradas, un peluche con forma de rinoceronte y una charla personalizada realizada por un cuidador del parque sobre la especie y las amenazas que enfrenta en libertad.

'Chiqui' es uno de los animales más emblemáticos y longevos del parque y representa, tal y como ha indicado el director de Terra Natura Murcia, Gustavo Martínez, "lo que los parques modernos pueden y deben ser: espacios de bienestar, rescate y concienciación".

"Su historia nos recuerda que muchos animales no pueden regresar a la naturaleza y nuestras instalaciones les permiten vivir con los cuidados y la calidad de vida que merecen", ha indicado Martínez.

UNA ESPECIE VULNERABLE

El rinoceronte blanco del sur es una especie vulnerable debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. En este contexto, Terra Natura Murcia contribuye a su protección a través de su labor educativa y de su participación en redes internacionales de conservación, ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de conocer de cerca la realidad de estos grandes mamíferos y el trabajo que se realiza para preservar la especie.