Los testigos del crimen del Calvario coinciden en que el acusado mantenía una deuda por drogas con la víctima

Juicio del crimen del Calvario - TSJMU

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

Todos los testigos que han comparecido este martes en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, durante la primera sesión del juicio sobre el crimen del Calvario, han coincidido en señalar que el acusado principal mantenía una deuda por drogas con la víctima, y que ambos eran amigos.

La vista oral, que se celebra mediante el procedimiento de Tribunal del Jurado, se dirige contra un hombre acusado de los presuntos delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas por la muerte de un varón en octubre de 2015 tras dispararle hasta en seis ocasiones, así como contra su prima, por un presunto delito de encubrimiento.

Durante las declaraciones, los familiares del fallecido han ratificado ante el tribunal que la situación de la deuda provocó una fuerte discusión la noche previa al suceso.

A preguntas de los letrados sobre la presunta fuga del procesado tras el crimen, la tía del fallecido, en calidad de testigo, ha mantenido que en la zona varias personas le confirmaron que este y su familia se habían marchado en coche "de madrugada".

En la misma sesión, la testigo ha manifestado que existían rumores en el vecindario sobre una relación sentimental entre la víctima y la pareja del acusado, un extremo que, según ha afirmado, el propio fallecido le había confirmado días antes.

DETALLES DEL SUMINISTRO E INCOMPARECENCIA DE UN TESTIGO

En otro orden de preguntas relacionado con el contexto de las sustancias estupefacientes que consta en el procedimiento, la mujer ha señalado en la sala a un individuo de la zona como el presunto proveedor de la mercancía.

Según ha afirmado la declarante a preguntas de las defensas, la sustancia que vendía la víctima y el kilo de cocaína que supuestamente se iba a entregar en la cita procedían de dicho suministrador.

También ha comparecido durante la sesión la que era novia de la víctima cuando esta falleció, quien ha asegurado que el fallecido y el encausado eran amigos hasta que dejaron de serlo por la supuesta deuda, motivo por el cual comenzaron a tener discusiones.

El tío político del finado ha señalado, por su parte, que varias personas que habían coincidido en la cárcel con el acusado le confirmaron que la noche de los hechos se produjo una discusión entre ambos, pero que no estaban solos. "Había más gente, pero no sé quiénes son", ha dicho.

Por otro lado, la vista oral ha registrado la incomparecencia de uno de los testigos citados para esta jornada.

Tras realizarse las comprobaciones oportunas en los registros, se ha constatado que dicho testigo figura actualmente como acusado en otra causa penal independiente, pendiente de resolverse también mediante Tribunal del Jurado a finales de año.

Ante esta situación, y debido a que las partes consideran necesario su testimonio para el esclarecimiento de los hechos, la magistrada presidenta ha rechazado la renuncia de la prueba.

En su lugar, el tribunal ha dictado un auto para que el testigo sea localizado y conducido ante la Audiencia por la fuerza pública en las próximas sesiones de testificales o periciales.