Texas agota las entradas para el concierto de este domingo en La Mar de Músicas

Publicado 21/07/2018 12:51:00 CET

MURCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Llega la tercera jornada de La Mar de Músicas con uno de sus platos fuertes: la actuación de la banda británica Texas, que viene a celebrar sus 30 años sobre los escenarios. La banda escocesa viene a Cartagena este domingo con el cartel de todo vendido desde hace un mes. Antes, serán los sonidos de los malienses Songhoy Blues y la banda danesa Afenginn.

Texas es una de las bandas más queridas y referenciales del britpop, con tres décadas de éxito a sus espaldas. La banda escocesa de rock alternativo está viviendo una segunda juventud y se acercan a La Mar de Músicas con nuevo álbum Jump on board.

La banda, fundada en Glasgow en 1986, han vendido más de 35 millones de discos a lo largo de toda su trayectoria y cuenta con temas que son ya himnos generacionales Say what you want, Summer Son, Inner Smile. El concierto será a las 23.00 horas, en el Auditorio de Parque Torres. Está todo vendido.

En el nuevo espacio del Antiguo Patio del CIM, los sonidos malienses de Songhoy Blues. Es a las 21.30 horas y quedan entradas. La historia de Songhoy Blues empieza en las polvorientas calles de Diré, a orillas del río Níger, cerca de Tombuctú. Allí se divertían tocando la guitarra acústica, cada uno por su lado, estos cuatro jóvenes apellidados todos Touré, aunque no guardan relación familiar.

Kim Nyberg, un finlandés de habla sueca, creció en una pequeña ciudad en el suroeste de Finlandia. Cuando Nyberg decidió buscar música profesionalmente, Copenhague, con su rica escena musical, atrajo su atención. Allí formó una brass-band de inspiración balcánica con sus amigos.