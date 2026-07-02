Todo lo que necesitas saber si vas este fin de semana al Rock Imperium

Rock Imperium 2025 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El festival Rocl Imperium ya lo tiene todo preparado para recibir a los más de 50.000 asistentes que desde este viernes y hasta el domingo acudirán a Cartagena para disfrutar de los conciertos de artistas como Iron Maiden, Sabaton y Within Temptation, acompañados por nombres imprescindibles de la escena rock como Mastodon, Anthrax, Testament, Trivium y el esperado regreso de The Gathering.

La apertura de puertas se realizará este viernes 3 de julio, a las 15.00 horas, arrancando los conciertos alrededor de las 16.00 horas, y concluirán a las 2.00 horas.

VALIDACIÓN DE PULSERAS Y PLANO DEL RECINTO

A la entrada del recinto, situada en la cuesta del Batel y cerca de la plaza Puerta de San José, se sitúa la zona de pulseración y la taquilla. Los asistentes que ya hayan adquirido sus entradas o abono para todo el festival, obtendrán su pulsera de acceso en este espacio. Podrán hacerlo el día 2 de julio, de 17.00 a 21.00 horas; mientras que durante el festival los días 3, 4, será de 11.00 a 2.00 horas horas, y el domingo 5, de 13.00 a 00.00 horas.

Aunque la venta anticipada está cerrada, los interesados podrán adquirir entradas, si quedan disponibles, en taquilla. Esta permanecerá abierta este jueves, de 17.00 a 21.00 horas; de viernes a sábado, de 11.00 a 2.30 horas; y el domingo de 11.00 a 2.30 horas.

El recinto contará con una zona de foodtrucks, bebidas, mercadillo, merchandising, e incluso con un espacio para que celebrar firmas de los artistas, entre otros espacios.

PARKING GRATUITO Y SERVICIO BUS LANZADERA

El Ayuntamiento de Cartagena ha habilitado un año más el servicio de bus lanzadera desde el recinto del Rock Imperium hasta el Centro Comercial Rambla, donde se ha habilitado un parking gratuito para que los asistentes puedan estacionar sus vehículos.

Este servicio de autobús tiene un coste de 1 euro por trayecto, que se abonará en el propio autobús, y estará operativo del 3 al 5 de julio, con los siguientes horarios:

El servicio especial de autobuses funcionará el viernes 3 de julio desde las 12.30 hasta las 17.00 horas con una frecuencia de paso de 40 minutos. Entre las 17.00 y las 22.00 horas, los vehículos pasarán cada 20 minutos, mientras que de 22.00 a 23.30 horas volverán a hacerlo cada 40 minutos. A partir de las 23.30 y hasta las 2.30 horas, coincidiendo con la mayor afluencia de asistentes al finalizar los conciertos, la frecuencia se reducirá a 20 minutos.

El sábado 4 y el domingo 5 de julio el dispositivo se reforzará. En ambas jornadas, los autobuses circularán cada 20 minutos entre las 12.30 y las 17.00 horas; de 17.00 a 22.00 horas la frecuencia será de 10 minutos; entre las 22.00 y las 23.30 horas volverá a ser de 20 minutos y, desde las 23.30 hasta las 2.30 horas, los vehículos pasarán cada 10 minutos.

Además, para los usuarios que adelanten su llegada antes de la hora de inicio de este servicio especial, la línea 3 Cartagena-Canteras, por Tentegorra, conectará el Centro Comercial La Rambla con el recinto del festival con su itinerario habitual.

Para aquellos asistentes que se desplacen desde La Manga (línea 1) u otras zonas de la Región como San Pedro del Pinatar, San Javier o Los Alcázares(línea 2) o Murcia centro (línea 3), también se ha habilitado un servicio de autobús lanzadera durante todo el festival, desde primera hora de la mañana y hasta altas horas de la madrugada.

CASHLESS Y CONSIGNAS

Durante la estancia en el festival, los asistentes podrán realizar compras, tanto de comida y bebida como de merchandising, a través del sistema cashless. De esta manera, una vez hayan obtenido su pulsera, podrán ir al espacio situado al cruzar el control de seguridad y recargarla con tarjeta de crédito o en metálico.

Tras el festival, se podrá retirar el dinero que no se haya gastado a partir del 7 de julio, a las 10.00 horas, a través de la web oficial del festival.

Asimismo, por motivos de seguridad, hay una lista de objetos no permitidos en el interior del recinto. También se ha habilitado un espacio de consignas, situado junto al control de acceso, donde es posible guardar objetos, que se deben reservar por días en el propio recinto.

LUDOTECA Y POLÍTICA DE MENORES

El acceso al festival para niños de entre 0 y 12 años es gratuito, solo necesitarán descargar una entrada en la web del festival. Por otra parte, los menores de 16 solo podrán acceder al recinto acompañado de progenitor o tutor legal.

Asimismo, el recinto contará con una ludoteca para los pequeños de 4 a 12 años. Esta se sitúa cerca del control de acceso y los interesados deberán rellenar cumplimentar el formulario disponible en la página web del festival.

DISPOSITIVO MUNICIPAL

Alrededor de 160 efectivos públicos de seguridad velarán cada día por el buen transcurso del festival. Lo más novedoso es el trabajo conjunto que realizarán Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, que formarán patrullas mixtas para realizar una labor más coordinada y efectiva.

El dispositivo contará con vigilancia aérea, terrestre y canina, e incluirá personal tanto en el interior del propio recinto como en los aledaños del festival, así como en puntos de gran afluencia y vías de evacuación, el casco histórico y el aparcamiento disuasorio habilitado en el centro comercial La Rambla.

El Ayuntamiento instalará además un Punto Violeta, con el fin de prevenir y atajar posibles casos de violencia.

Toda la información sobre el festival está disponible en la web www.rockimperiumfestival.es/es/