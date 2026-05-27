Torres (PSOE Cartagena): "Arroyo debe explicar el precio que ha pagado a Salinas y Sánchez del Álamo"

El secretario General del PSOE de Cartagena, Manolo Torres, en las votaciones del partido sobre la moción de censura contra la alcaldesa Noelia Arroyo - PSOE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Manuel Torres, ha afirmado este martes que la alcaldesa, Noelia Arroyo, "debe explicar el precio que ha pagado a Salinas y Sánchez del Álamo" para rechazar la moción de censura.

Para Torres, el cese de los dos concejales de Vox por parte de la regidora "no es más que una nueva pantomima política diseñada por Arroyo para salvarse y mantenerse en el poder a cualquier precio".

El dirigente socialista ha reiterado que la primera edil debe explicar a los cartageneros "cuánto va a pagar a los dos concejales que habían firmado hasta en tres ocasiones el apoyo a la moción de censura para que se echen atrás".

"Arroyo pretende engañar a los cartageneros, cuanto esto no es más que una operación de corrupción política para que ella pueda conservar su sillón, aunque para ello tenga que seguir arrastrando al Ayuntamiento al caos y a la parálisis, comprando el apoyo de dos concejales a los que ella misma había defenestrado en varias ocasiones, quitándoles responsabilidades y ninguneándolos. Ahora ellos vuelven a ponerse a su servicio y deben explicar qué han recibido a cambio", ha señalado.

Asimismo, ha remarcado que esta "es ya la sexta crisis de Gobierno en lo que va de legislatura, un hecho gravísimo que retrata a un Ejecutivo agotado, roto y completamente desquiciado, aunque eso a la alcaldesa le da absolutamente igual porque lo único que quiere es conservar el sillón".

"Si hay algo que ha demostrado Arroyo es su absoluta incapacidad de gestión, lo único que se le da bien es poner y quitar concejales a su antojo, pero de negociación y diálogo no entiende absolutamente nada. La que iba a ser la legislatura del consenso, se ha convertido en la dictadura del ordeno y mando de Arroyo", ha precisado.

Además, Torres han insistido que la moción de censura no prosperará "por la compra de voluntades por parte del Partido Popular, que hizo exactamente lo mismo para acabar con la moción de censura que se presentó contra López Miras en 2021".

"Pero Cartagena no puede seguir soportando un Gobierno de mercenarios en el que lo único que importa son los intereses de su alcaldesa y la sumisión a López Miras", ha concluido el portavoz socialista.