Un total de 2.720 personas en desempleo solicitaron en 2025 la 'Cuota Cero Ampliada'

MURCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.720 personas desempleadas solicitaron en 2025 la 'Cuota Cero Ampliada', la ayuda impulsada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), para apoyar a los autónomos en el inicio de su actividad.

En concreto, la 'Cuota Cero Ampliada' permite a sus beneficiarios cubrir las cuotas de la base mínima de cotización a la Seguridad Social durante los dos primeros años de actividad y brinda una ayuda inicial de 1.000 euros a quienes se den de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tras estar en situación de desempleo.

El SEF gestionó en 2024 un total de 2.550 solicitudes, por lo que la cifra de solicitudes registradas al cierre de la convocatoria de 2025, que fue el 31 de octubre, supone un incremento del 6,7 por ciento. "El hecho de que el número de personas que solicita esta ayuda crezca cada año es una muestra más de que en la Región de Murcia se está consolidando un ecosistema emprendedor sólido y sostenible llamado a liderar el crecimiento económico regional", destacó la directora del SEF, Pilar Valero.

Así se desprende de los últimos datos de afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) correspondientes al mes de octubre, que indican que el número de autónomos afiliados en la Región alcanzó los 105.647, lo que supone un aumento mensual del 0,81 por ciento (844 afiliaciones más).

De forma interanual, la afiliación de autónomos también muestra un avance sólido del 1,65 por ciento, lo que equivale a 1.717 afiliados más que en el mismo mes del año anterior. Este incremento es 0,48 puntos superior al promedio nacional (1,17 por ciento), y el crecimiento mensual (+0,81 por ciento) supera en 0,56 puntos la media española (+0,25 por ciento).

Con estos datos, la Región de Murcia se sitúa como la segunda comunidad autónoma donde más crece la afiliación de autónomos en términos relativos, solo por detrás de Madrid (+1,23 por ciento). Además, Murcia ocupa el cuarto puesto nacional en crecimiento interanual de afiliaciones, en un contexto donde la afiliación sube en doce comunidades y baja en cinco.

IMPULSO AL AUTOEMPLEO

El SEF cuenta, además de la 'Cuota Cero Ampliada', con otras ayudas para facilitar el inicio de una actividad empresarial y la consolidación de nuevos proyectos empresariales. Entre las principales ayudas, destaca una subvención de entre 6.000 y 9.900 euros destinada a cubrir los primeros gastos de quienes se establezcan como autónomos en la Región, siempre que acrediten una inversión mínima de 2.500 euros.

Además, las personas con interés por emprender pueden acceder al servicio de asesoramiento empresarial del SEF, disponible en las oficinas de empleo y entidades colaboradoras, donde reciben orientación sobre trámites de alta, cuotas a la Seguridad Social, subvenciones, financiación y otros aspectos clave para poner en marcha su negocio con seguridad.

Asimismo, aquellos que opten por capitalizar su prestación por desempleo pueden beneficiarse de una ayuda adicional para el pago de cuotas a la Seguridad Social, que cubre el 50 por ciento de la cuota mínima o el 100 por 100 en el caso de integrarse en una fórmula de economía social, durante el tiempo equivalente a la duración de la prestación capitalizada.