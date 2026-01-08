Un total de 33 personas fallecieron en accidentes de tráfico en vías de la Región en 2025, 16 menos que el año anterior

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico durante un control en una autovía de Murcia - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 33 personas fallecieron en los 32 siniestros mortales registrados en vías interurbanas de la Región de Murcia en 2025, lo que supone 16 menos que en 2024 y una reducción del 33% en un año en el que se han contabilizado un total de 848 siniestros con víctimas.

La cifra, exceptuando 2020 y 2021, años marcados por la pandemia del coronavirus, es la más baja del último decenio registrada en las vías interurbanas de la Región, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

El mayor aumento de siniestralidad se produjo en el primer semestre del año, que acumuló 18 personas fallecidas (54%), de las que cinco perdieron la vida en marzo.

En relación al tipo de vía, del total de fallecidos, el 67% (22) se registró en carretera convencional, frente al 30% (10) que se concentró en autopistas/autovías. Estas cifras, comparadas con las registradas en 2024, suponen respectivamente un descenso del 31% (-10) y una disminución del 23% (-3).

Según el medio de desplazamiento, los vehículos tipo turismo acumulan las mayores cifras sobre el total de personas fallecidas, con un 39% (13), si bien ese dato supone un descenso del 28% en relación a esa siniestralidad en el año 2024.

Las personas fallecidas en furgoneta ascienden a tres, tres menos que el año precedente. En cuanto a los usuarios de medios vulnerables (14), disminuyen un 30% (-6) respecto a 2024.

Respecto al total de personas fallecidas en siniestros viales supone el 42%. La mayoría se desplazaba en motocicleta (8), medio en el que ha habido una disminución del 11% (-1) con respecto a la registrada el año 2024.

Igual ha sucedido con los peatones fallecidos, que descienden un 20%, y los ciclistas, cuya mortalidad ha descendido un 50% (-2) respecto al año anterior.

BALANCE DE LA OPERACIÓN ESPECIAL NAVIDAD

Con motivo de las fiestas navideñas, la Dirección General de Tráfico desarrolló una Operación Especial entre el 19 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026, que concluyó sin ningún fallecido en vías interurbanas de la Región de Murcia, frente a las cuatro víctimas mortales registradas en la Operación 2024/2025.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizó, desde el 15 de diciembre al 4 de enero, un total de 28.972 pruebas de alcoholemia y drogas, de las que 163 resultaron positivas (0,56%). Por su parte, de las 532 pruebas de drogas realizadas, 147 fueron positivas (27,63%).