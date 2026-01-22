Un total de 7,1 millones para garantizar pruebas rápidas de detección de virus y bacterias

Archivo - Un sanitario realiza una prueba PCR a un paciente - GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS - Archivo
MURCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Salud, ha autorizado el gasto de 7.130.384 euros para el suministro de reactivos y equipos necesarios para realizar pruebas rápidas de detección de virus, bacterias y otros microorganismos en todos los laboratorios de microbiología de la red de hospitales del Servicio Murciano de Salud.
Este contrato, que tendrá una duración de dos años, asegurará que los hospitales públicos de la Región cuenten con los medios necesarios para realizar pruebas de PCR en tiempo real, una técnica clave para identificar de forma rápida y precisa enfermedades infecciosas, así como para poder iniciar el tratamiento adecuado cuanto antes.
Dicho suministro permite una identificación simultánea y diferenciada de múltiples patógenos en una sola reacción. Asimismo, contribuye a mejorar los tiempos de diagnóstico, optimiza el tratamiento clínico, ayuda a contener brotes epidémicos y asegura una vigilancia microbiológica constante y homogénea en todos los centros asistenciales.
Mediante estas pruebas se diagnostican enfermedades causadas por virus como gripe, tuberculosis, coronavirus, meningitis, herpes, varicela, tos ferina, virus respiratorio sincitial, meningitis y otras patologías respiratorias o gastrointestinales.