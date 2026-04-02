Un total de 7.702 estudiantes con Trastorno del Espectro Autista estudian en colegios e institutos de la Región

MURCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Región cuenta este curso con 7.702 alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lo que supone un 40,33 por ciento del alumnado con necesidades educativas especiales, que son un total de 19.099 estudiantes.

El Gobierno regional ha puesto en marcha el PlanTEA, un programa para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y de calidad al alumnado con Trastorno del Espectro Autista a los centros educativos y a las familias.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, explicó, en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que "el nuevo plan, orientado principalmente a disminuir las dificultades en el proceso de aprendizaje, mejorar el bienestar del alumnado, promover su continuidad en el centro y estimular su participación en diversas actividades, nace como respuesta al incremento en la detección y escolarización de alumnado TEA".

El PlanTEA contempla atención individualizada a los centros, basada en la formación del profesorado, la mejora de la accesibilidad cognitiva y comunicativa, la dotación de materiales y recursos especializados y el refuerzo de la colaboración con otras instituciones, como la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, y con entidades del Tercer Sector, para ofrecer una respuesta integral.

Del total de alumnado TEA, el 90 por ciento está escolarizado en centros ordinarios y el 10 por ciento en centros de educación especial. En lo que respecta a las enseñanzas, el 20 por ciento del alumnado TEA cursa Educación Infantil, el 50 por ciento Primaria, el 25 por ciento ESO y el 5 por ciento Bachillerato.

Cuando los apoyos que necesita este alumnado son muy intensos y generalizados, la Consejería de Educación cuenta con la modalidad de escolarización de aula abierta, donde se atienden sus necesidades a la vez que se les brinda la oportunidad de un entorno normalizado.

La Región cuenta con 180 aulas abiertas distribuidas en centros de toda la Región, donde se atienden a 1.100 alumnos. Este curso se han puesto en funcionamiento 11 nuevas aulas abiertas, que prestan servicio a cerca de 70 alumnos más.

La Consejería dispone de recursos especializados a nivel regional para la intervención educativa con el alumnado TEA, como el equipo específico de Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), cuyo objetivo fundamental es la prevención, evaluación y orientación educativa de este tipo de alumnado.

De igual modo, el colegio Las Boqueras (Murcia), exclusivo para alumnado TEA, es Centro de Recursos del Autismo de ámbito regional y ofrece orientaciones y pautas de actuación a docentes y familias. Además, los colegios Alejandro Valverde y Cristo Crucificado, de Murcia, y el CEIP Florentino Bayonas, de Mula, participan en el programa 'Compromiso Autismo', desarrollado por las consejerías de Educación y Formación Profesional y de Política Social, Familias e Igualdad, junto con Fundación Gmp, mediante el que todos los profesionales de los tres centros educativos han recibido formación especializada para mejorar la atención al alumnado TEA.

Y es que, la Región es referente a nivel nacional en políticas en materia de atención a la diversidad y, según un informe del Ministerio de Educación, es la tercera comunidad de España que más apoyo presta a alumnos con necesidades educativas especiales y dificultades específicas de aprendizaje.

ESPACIO RESERVADO PARA LA PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO EN MURCIA

Los niños con Trastorno del Espectro Autista y sus familias tendrán una zona especial reservada para ver la procesión del Viernes Santo de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Murcia. La iniciativa se lleva a cabo gracias al colegio Alejandro Valverde, el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia y el Ayuntamiento.

En la zona, ubicada en la plaza de San Bartolomé, se minimizará la luz del entorno y el sonido de los tambores y la música durante el paso de la procesión. Para participar en esta iniciativa, las familias deben enviar un correo electrónico a cofradia@cofradiadejesus.com o a 30009447@murciaeduca.es, indicando nombre de la familia, número de sillas y número de teléfono.