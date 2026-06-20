Un total de 9.451 aspirantes se presentan a las oposiciones al cuerpo de Maestros, que se desarrollan con normalidad

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visita la sede de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, donde se realizan las pruebas de las oposiciones de Educación Infantil. - CARM

MURCIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.451 aspirantes, un 83 por ciento de los admitidos, se ha presentado hoy a los exámenes para lograr una de las 1.607 plazas para el ingreso en el cuerpo de Maestros convocadas en la Región de Murcia, con una ratio de 5,8 aspirantes por plaza.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó hoy la Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo (Murcia), donde se lleva a cabo la prueba de la especialidad de Educación Infantil, y destacó "que los exámenes se han iniciado con total normalidad y no ha habido ningún incidente destacable durante la celebración de las pruebas, a las que están convocados más de 11.381 aspirantes".

Se han convocado 1.607 plazas, de las que 114 están reservadas para personas con discapacidad. Por especialidades, se han convocado 398 plazas para Educación Infantil, 288 plazas para Pedagogía Terapéutica, 276 plazas para Educación Primaria, 200 plazas en Lengua Extranjera Inglés, 184 plazas para Audición y Lenguaje, 132 plazas para Educación Física, 80 plazas para la especialidad de Música y 49 plazas en Lengua Extranjera Francés.

Se han constituido 145 tribunales repartidos en 21 sedes de Murcia y Cartagena. Las sedes para Educación Infantil, Educación Primaria y Audición y Lenguaje están en aularios de distintas facultades del campus de Espinardo (Murcia); Pedagogía Terapéutica está en el campus de la Merced (Murcia); Educación Física en el campus de Ciencias de la Salud (El Palmar-Murcia); Lengua Extranjera Inglés y Lengua Extranjera Francés en varias sedes de la Universidad Politécnica de Cartagena; y Música en la UNED y en el CIFP de Hostelería y Turismo de Cartagena.

Para garantizar la seguridad de todos los opositores, la Consejería de Educación y Formación Profesional ha puesto en marcha un dispositivo especial de emergencias en coordinación con Protección Civil y la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias.

Las pruebas han comenzado a partir de las 9.00 horas y se han hecho los llamamientos desde las 8.00 horas, para evitar aglomeraciones. Está previsto que las pruebas finalicen a las 14.30 horas. Como novedad, los exámenes se hacen en papel autocopiable, para que los candidatos puedan llevarse copia del ejercicio que han realizado.

DOS FASES DE OPOSICIÓN

El sistema de ingreso en el cuerpo de Maestros se estructura en dos fases: la de oposición, que consta de dos pruebas, que tienen carácter eliminatorio, y la de concurso. La primera prueba de la fase de oposición está estructurada en dos partes.

La parte A es un examen de carácter práctico consistente en la realización de una serie de ejercicios que permitan comprobar que los candidatos poseen la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad a la que optan.

En esta convocatoria se incorpora la opcionalidad en esta prueba con el fin de que los opositores puedan escoger entre varias opciones o preguntas. Este ejercicio práctico ha sido diseñado por una comisión formada por cinco miembros del Tribunal, mientras que hasta el momento se encargaba solo el presidente del Tribunal 1 de cada especialidad. La duración de esta prueba es de dos horas y 30 minutos.

La parte B de la primera prueba consiste en el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante de entre dos temas extraídos al azar por el Tribunal. La duración de esta prueba es de dos horas. Para superar cada una de estas pruebas, el aspirante debe obtener al menos el 25 por ciento de la puntuación máxima posible en cada parte. Además, la media ponderada de ambas pruebas debe alcanzar como mínimo el 50 por ciento para poder continuar en el proceso selectivo.

Quienes superen la primera prueba realizarán la segunda prueba, que consiste en la presentación y defensa ante el Tribunal de una programación didáctica y en la elaboración y exposición oral de una unidad didáctica. Para superar esta fase, el aspirante debe obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre diez, resultado de la suma de ambas partes.

A continuación se valorarán los méritos del aspirante en la fase de concurso, como la experiencia docente previa, la formación académica y otros méritos relacionados con la docencia. La puntuación final de estos procedimientos selectivos se calculará ponderando en dos tercios la fase de oposición y en un tercio la fase de concurso. Las listas de seleccionados se publicarán la última semana de julio.