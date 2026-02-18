Los trabajos de acondicionamiento de la ruta Murcia-Azud de La Contraparada concluirán en mayo

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha supervisado los trabajos de acondicionamiento y señalización de la 'ruta 01', que parte del Jardín de la Alameda y finaliza en el Azud de La Contraparada - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha supervisado los trabajos de acondicionamiento y señalización de la 'ruta 01', un corredor verde que parte del Jardín de la Alameda y finaliza en el Azud de La Contraparada, cuya conclusión está prevista para el próximo 1 de mayo, según ha informado el Ayuntamiento.

Ballesta ha visitado este trazado de 14 kilómetros que sigue el trazado de la acequia mayor Aljufía y atraviesa las pedanías de La Arboleja, La Albatalía, Guadalupe, Rincón de Beniscornia, La Ñora y Javalí Viejo, combinando caminos, carriles y sendas.

El regidor murciano, que ha estado acompañado por el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha explicado que "todas las pedanías limítrofes con el río van a quedar unidas mediante sendas verdes, rutas, y elementos también que van a permitir el descanso y el contacto".

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 312.729 euros, de los que 231.622 (74,1%) proceden de financiación europea y 81.106 euros (25,9%) de aportación municipal, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y busca fomentar el turismo sostenible y la conexión ecológica en el entorno de la huerta.

Los trabajos de acondicionamiento incluyen la limpieza y desbroce de tramos, la consolidación de sendas mediante zahorra, la eliminación de elementos distorsionantes, la estabilización de caminos y mejoras de accesibilidad. La finalización de las obras está prevista para el próximo 1 de mayo.

Destacan, además, intervenciones puntuales sobre elementos históricos de la acequia como la reconstrucción parcial del quijero de la acequia Bendamé Mayor mediante muro de mampostería y la sustitución de vallados por barandillas seguras.

La señalización de la ruta se ha diseñado pensando en seguridad, información y accesibilidad. Aí, incluye paneles preventivos, direccionales e interpretativos con información en español e inglés y relieve para personas con visión reducida.

Los prototipos incorporan materiales sostenibles, como estructuras metálicas forradas con caña lijada y encerada, que integran criterios ecológicos, paisajísticos y de economía circular, recuperando además la tradición artesanal de la huerta.

El proyecto también contempla la creación y acondicionamiento de 22 áreas de parada, con vegetación autóctona, bancos, aparcamientos para bicicletas y fuentes. Cada punto cuenta con señalización interpretativa que permite conocer la historia, la naturaleza y los servicios cercanos.

En términos patrimoniales, la 'ruta 01' pone en valor la Aljufía, una de las dos acequias mayores que vertebran la red tradicional de riego de la huerta de Murcia. Esta infraestructura hidráulica, consolidada desde el siglo X, abastece de agua a numerosas pedanías y ha sido clave para el desarrollo de la ciudad.

La ruta permite conocer elementos históricos como quijeros, bordes y derivaciones de agua, integrándolos en un itinerario verde de uso cotidiano y recreativo, y se enmarca en un proyecto estratégico de ciudad que busca consolidar un eje urbano continuo.

La 'ruta 01' conecta con Murcia Río I (Jardín de la Alameda), con actuaciones de Murcia Río II (Parque Metropolitano, Riacho de la Morda) y con el Bulevar Verde de Conexión Sur, creando un corredor peatonal y ciclista que vertebra el municipio de este a oeste, conecta barrios y pedanías y potencia la rentabilidad social de la inversión pública.

Recientemente, se ha realizado un recorrido de inspección de las obras, donde se han comprobado los avances en la consolidación de senderos, señalización y áreas de descanso. Estas visitas garantizan la correcta supervisión del proyecto y su coordinación institucional.