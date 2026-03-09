Tráfico controla esta semana uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil en más de 16.000 vehículos

Archivo - Nueva campaña de control de Tráfico - DELEGACIÓN - Archivo

MURCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tráfico controla desde este lunes y hasta el domingo, día 15, el uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil en más de 16.000 vehículos en vías interurbanas.

Y es que, "cuatro de las 19 personas fallecidas en accidentes de tráfico en 2025 en la Región de Murcia obligadas a llevar el cinturón de seguridad no hacía uso del mismo en el momento del accidente, lo que representa un 21% del total", según ha precisado este lunes la jefa Provincial de Tráfico, Virginia Jerez, acompañada del comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Francisco Javier Utrabo.

Durante este periodo, un total 232 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlarán más de 16.500 vehículos en vías interurbanas de la Región de Murcia.

Esta campaña tiene como objetivo principal "intensificar la vigilancia en el uso y uso adecuado del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil en todo tipo de vehículos que estén obligados a llevar este elemento de seguridad y, por supuesto, en todo tipo de trayectorias, sea corta, sea larga y todo tipo de ocupantes del vehículo, conductor y el resto de pasajeros", ha explicado Jerez.

La nueva campaña se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial, que marca la tolerancia cero en comportamientos de riesgo como el exceso de velocidad, la distracción, el no uso de los equipamientos de seguridad, cinturón y los sistemas de retención infantil, así como en el consumo de alcohol y drogas al volante, según informa la Delegación de Gobierno en un comunicado.

"Está comprobado que a 80 km hora es prácticamente imposible salvar la vida en el momento de la colisión si no se usa el cinturón de seguridad. También es más efectivo ante los vuelcos, ya que aumenta la ante riesgos lesivos en un 77%", ha incidido.

Además, como ocupantes "también es importante que se utilice el cinturón de seguridad, porque a 50 km hora nuestro vehículo se desplaza a esa velocidad, pero nuestro cuerpo también. Y si frenamos es importante que se repartan en las zonas más duras de nuestro cuerpo esa frenada, esa distribución de fuerzas".

En esta ocasión, han sido 30 municipios los que se han sumado a la campaña a través de sus policías locales: Abanilla, Alcantarilla, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Ceutí, Cieza, Fortuna, Jumilla, Las Torres de Cotillas, La Unión, Librilla, Lorca, Lorquí, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Murcia, Pliego, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Totana, Villanueva del Río Segura y Yecla.