Tráfico realizará 9.500 controles de consumo de alcohol y drogas en conductores esta semana

Control de alcohol y drogas de la Guardia Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTOMERA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará desde este lunes y hasta el próximo domingo alrededor de 9.500 controles de alcohol y drogas entre los conductores de la Región de Murcia como parte de una nueva campaña especial de control y vigilancia del consumo de este tipo de sustancias.

Un total de 232 agentes realizarán estos controles. Además, la Policía Local de 30 municipios se encargará de los controles en las vías urbanas de su competencia,según han informado desde Delegación del Gobierno.

"El consumo de alcohol se mantiene como la segunda causa concurrente más frecuente de siniestros de tráfico. Su presencia en la conducción, dependiendo de la tasa, multiplica entre dos y quince el riesgo de sufrir un accidente", ha indicado el subjefe Provincial de Tráfico, Alberto Menchón, durante la presentación de la campaña, donde ha añadido que "la única tasa segura es 0,0%".

En el año 2025, fallecieron 54 personas en 53 accidentes de tráfico mortales en la Región de Murcia. En estos siniestros viales, de los 38 conductores implicados, 36 fueron analizados por el Instituto de Medicina Legal de Murcia (IML), con el resultado de 15 conductores positivos en la prueba de control de alcohol o drogas, es decir un 42% de los analizados.

En vías interurbanas fallecieron en siniestros de tráfico 25 conductores. El IML analizó a 24 conductores, de los que el 29% (7) había consumido alcohol o drogas.

En vías urbanas fallecieron en siniestros de tráfico 13 conductores. Se practicaron análisis toxicológicos a los 12 conductores fallecidos, entre los que el 67% (8) había consumido alcohol o drogas.

En relación a los peatones, 10 fueron los fallecidos en 2025 en la Región. A nueve de ellos se les practicó análisis toxicológico por el IML, y todos dieron negativo en consumo de alcohol o drogas.

PERSONAS FALLECIDAS EN SINIESTROS VIALES 2025

Hasta el 9 de julio de 2026 han fallecido 11 personas en vías interurbanas de la Región de Murcia, en concreto, 6 conductores (4 turismos, 1 motocicleta y 1 furgoneta), 4 pasajeros (3 turismos y 1 furgoneta) y 1 peatón. De los 6 conductores fallecidos en vías interurbanas, se tiene el resultado de tóxicos de 3.

El 100% de los conductores fallecidos analizados resultaron negativos en el consumo de alguna sustancia según el análisis del Instituto de Medicina Legal. Además, hasta el 9 de julio de 2026, en vías interurbanas, ha fallecido un peatón, que dio negativo en el consumo de tóxicos.

Por otra parte, hasta la misma fecha, en vías urbanas, han fallecido 7 personas: 3 conductores (1 bicicleta y 2 motocicletas) y 4 peatones. De los 3 conductores, uno ha resultado negativo en tóxicos, según el IML, uno ha dado positivo en alcohol y el otro está pendiente de resultado.

Menchón ha señalado que el consumo de alcohol "tiene graves efectos sobre la conducción y sobre la siniestralidad. El aumento del tiempo de reacción, la subestimación de la velocidad, así como los problemas de visión y coordinación son consecuencias de la ingesta del alcohol". Asimismo, ha apuntado que "los accidentes con conductores ebrios también se vuelven mucho más graves con el aumento de la tasa de alcoholemia".

RESULTADOS ÚLTIMA CAMPAÑA ESPECIAL DE ALCOHOL Y DROGAS

Durante la última campaña especial de estas características, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil realizó en las vías interurbanas de nuestra Región un total de 18.088 pruebas de alcoholemia a conductores, con el resultado de 94 positivas, lo que supone un 0,51% del total. En cuanto a drogas, se realizaron 286 pruebas a conductores, con el resultado de 73 positivas (25,52%).

En relación a los controles preventivos, y hasta el 28 de junio de 2026, el Sector de Tráfico de Murcia ha realizado 161.425 pruebas de alcohol, con el resultado de 1.119 positivas, lo que supone el 0,69 % del total.

Respecto a pruebas de drogas, la ATGC lleva realizadas un total de 1.891 pruebas de drogas, con el resultado de 649 positivas, lo que supone el 34,32 % del total.

En la Región de Murcia, la primera causa por la que más puntos se han detraído en 2025 es el consumo de alcohol y drogas (29.398), 17.104 Alcohol y 12.294 Drogas.

Del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026 se han detraído 5.404 puntos por consumo de alcohol al volante y 4.722 por consumo de drogas, lo que hace un total de 10.126 puntos, siendo la segunda causa de retirada de puntos en la Región de Murcia, por detrás de la velocidad, que ha dado lugar a la detracción de 11.260 puntos y en tercer lugar el uso del móvil con 6.489 puntos detraídos.