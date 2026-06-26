La 'trama de las prótesis', la defensa del Trasvase y la Ley de Vivienda Asequible, temas de las réplicas parlamentarias

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras la intervención del presidente regional, Fernando López Miras, esta tarde en la segunda jornada del Debate de Estado de la Región, los temas principales de las réplicas parlamentarias se centraron en la 'Trama de las Prótesis', la defensa del Trasvase Tajo-Segura o la Ley de Vivienda Asequible' que presumiblemente se aprobará la próxima semana.

El Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado la existencia "de irregularidades en la gestión de expedientes vinculados a prótesis sanitarias" y ha reclamado López Miras "transparencia y acceso inmediato a la documentación".

En este sentido, desde la bancada socialista le han vuelto a pedir al presidente regional "que asuma su responsabilidad política" por no asegurar "la protección de la salud" de los murcianos y murcianas.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox ha pedido que el Gobierno regional aplique "el sentido común" a sus políticas y ha condicionado su apoyo al decreto de vivienda a criterios de arraigo y acceso preferente. Asimismo, Vox defiende la necesidad de un proyecto político "claro y realista", y h acusado al PP y PSRM de no tener más hoja de ruta que la del enfrentamiento.

En el Grupo Mixto, desde Podemos e Izquierda Unida acusan al presidente regional de actuar con "opacidad" y de "proteger la trama de las prótesis". Para los partidos de izquierda el Ejecutivo regional "no ha actuado con transparencia", ni ha adoptado medidas suficientes para esclarecer lo ocurrido.

María Marín ha defendido la necesidad "de un cambio de rumbo político en la Región de Murcia", y ha centrado ese cambio en políticas eficientes en materia de vivienda pública, igualdad salarial y mejora de las condiciones laborales de los servicios públicos.

También desde el Grupo Mixto, José Ángel Antelo ha afeado a PP y Vox su acuerdo en la Ley de Vivienda Asequible, al mismo tiempo que ha tildado de "farsa" los acuerdos de Gobernabilidad que se han alcanzado en otras Comunidades Autónomas. Por último, ha hecho una defensa del Trasvase Tajo-Segura y ha acusado a los partidos de izquierdas, que no lo apoyan, "de generar incertidumbre" en el sector agrícola y de mantener una estrategia continua de confrontación política.