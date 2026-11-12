El transporte urbano por autobús aumenta un 0,7% en septiembre en la Región, el ascenso menos pronunciado por CCAA

Archivo - Autobuses urbanos de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MADRID/MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 0,7% en septiembre en la Región de Murcia respecto al mismo periodo del año anterior, el ascenso menos pronunciado de todas as comunidades autónomas, hasta registrar una cifra de 2.755.000 pasajeros, frente a un aumento del 2,5% a nivel nacional.

Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Asturias (+12,5%), Castilla y León (+10%) y Comunitat Valenciana (+7,9%) a la cabeza, excepto en Extremadura y Madrid, donde el índice cayó un 6% y un 3,8%, respectivamente.

Con el fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

DATOS NACIONALES

En el conjunto nacional, el transporte ferroviario de Alta Velocidad (que incluye AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) registró un ligero descenso interanual del 0,3% en el mes de septiembre, hasta alcanzar los 3,74 millones de viajeros.

En el conjunto de la Larga Distancia ferroviaria, los desplazamientos retrocedieron un 1% respecto a septiembre de 2025, situándose en 4,48 millones de pasajeros. Mientras la Alta Velocidad apenas cedió tres décimas, el resto de servicios de Larga Distancia acusaron una caída más pronunciada del 4,6%, con 737.000 usuarios.

Este comportamiento se enmarca en un descenso general del transporte interurbano por ferrocarril, que cayó un 1,4% en tasa anual tras contabilizar 57,93 millones de viajeros.

Por segmentos, la Media Distancia se desplomó un 19,6% (3,71 millones de pasajeros), frente al leve repunte del 0,3% registrado en Cercanías (49,74 millones).

En contraste con el ferrocarril, el transporte aéreo interior creció un 1,8% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, sumando 4,43 millones de pasajeros.

El mayor dinamismo se dio en los vuelos peninsulares, que repuntaron un 4% (1,49 millones), mientras que los trayectos entre la Península y el resto del territorio subieron un 0,8% (2,39 millones) y los interinsulares avanzaron un 0,2% (548.000).

EL TRANSPORTE PÚBLICO CRECE UN 2,6%

En términos globales, más de 508,4 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en septiembre en España, lo que supone un incremento del 2,6% en comparación con el mismo mes de 2025.

Por modalidades, el transporte interurbano fue utilizado por más de 150,6 millones de viajeros, un 3,6% más en tasa anual, impulsado principalmente por el transporte por autobús, que creció un 7,5% (87,12 millones de usuarios), con subidas destacadas en Media Distancia (+11%) y Cercanías (+6,1%). Por el contrario, el transporte marítimo de cabotaje cayó un 3,8% (1,13 millones).

Por su parte, el transporte urbano superó los 316,7 millones de viajeros en septiembre, registrando un alza del 2,5% respecto al noveno mes de 2025. Tanto el metro como el autobús urbano experimentaron un crecimiento interanual idéntico del 2,5%.

Dentro del transporte suburbano, todos los metros españoles aumentaron su número de usuarios salvo el de Valencia, que cedió un 0,3%, mientras que el de Sevilla lideró las subidas con un incremento del 7,7%.

En el autobús urbano, los mayores repuntes se dieron en Asturias (+12,5%), Castilla y León (+10%) y Comunitat Valenciana (+7,9%), frente a los retrocesos de Extremadura (-6%) y Comunidad de Madrid (-3,8%).

Finalmente, el transporte especial y discrecional contabilizó más de 41 millones de usuarios, un 0,1% más que en septiembre de 2025. El transporte especial bajó un 2,8% (24,2 millones), lastrado por el escolar (-3,5%) y el laboral (-0,9%), mientras que el discrecional avanzó un 4,6%, superando los 16,8 millones de pasajeros.