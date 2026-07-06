Transportes finaliza las obras para mitigar el ruido en la A-7 a su paso por Librilla

Pantallas acústicas en la margen izquierda de la autovía A-7 a su paso por Librilla - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

LIBRILLA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para mitigar el ruido en la A-7 a su paso por Librilla, en la Región de Murcia, con una inversión de 2.050.178 euros (IVA incluido). La actuación se ha financiado con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y se enmarca en el desarrollo de la Fase II del Plan de Acción contra el Ruido.

En concreto, se han instalado tres tramos de pantallas acústicas en la margen izquierda de la autovía, entre los km 592,6 y 593,8, con una longitud total de 904 metros y alturas de entre 4 y 8 metros. El tramo 1 abarca del km 592,6 al km 592,9, con una longitud de de 230 metros, y está formado por 4 pantallas de alturas entre 6,5 y 8 metros.

El segundo tramo está compuesto por 4 pantallas de 5 metros de altura y se ubica entre los km 592,9 y 593,3, con una longitud total de 447 metros, y 3 va del km 593,6 al km 593,8, con 227 metros de longitud y una pantalla de 4 metros de altura.

Las pantallas están conformadas por paneles de hormigón fonoabsorbente en la parte inferior, hasta una altura de un metro, y en la parte superior por paneles metálicos fonoabsorbentes de chapa grecada y perforada en una cara, con lana de roca en su interior.