Trasladado al hospital un joven de 23 años tras un incendio en una vivienda de Lorca - '1-1-2' REGIÓN DE MURCIA

LORCA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Un joven de 23 años ha tenido que ser trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca tras resultar afectado por inhalación de humo en el incendio declarado en la madrugada de este jueves en una vivienda de la calle José María Zarauz de la ciudad, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' recibió varias llamadas alertando del incendio a las 3.04 horas. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS).

A su llegada, los bomberos comprobaron que una persona había resultado afectada por el humo, por lo que también fue movilizada una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

El fuego, que se originó en la cocina de la vivienda, quedó completamente extinguido a las 3.50 horas, momento en el que los bomberos se retiraron del lugar.

Los sanitarios atendieron al joven, de 23 años, por inhalación de humo y posteriormente lo trasladaron en una ambulancia no asistencial al hospital Rafael Méndez de Lorca.