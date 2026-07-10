Trasladan al hospital un bañista de 67 años tras ser rescatado inconsciente en una playa de Águilas

Archivo - Ambulancia del 061 - 1-1-2 - Archivo

ÁGUILAS (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han trasladado al Hospital General Universitario Rafael Méndez de Lorca a un hombre de 67 años que se encontraba en parada cardiorrespiratoria tras ser rescatado del agua, inconsciente, en la playa de la Cola, junto a Calabardina, en el municipio de Águilas.

El suceso se ha producido a las 13.53 horas, momento en el que el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia ha recibido varias llamadas de alerta.

Los testigos han indicado que otros usuarios de la playa habían sacado al hombre del mar y que habían comenzado a practicarle las maniobras de primera reanimación.

Al lugar se han desplazado de forma inmediata una patrulla de la Policía Local, miembros de Protección Civil y una dotación sanitaria de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 que ha conseguido estabilizar al hombre antes de proceder a su traslado hospitalario.