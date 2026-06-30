Trasladan al hospital a un hombre de 80 años tras ser rescatado semiinconsciente en una playa de La Manga

Efectivos de emergencia atienden a un hombre de 80 años tras ser rescatado del agua en la playa de El Pedrucho, en San Javier - PROTECCIÓN CIVIL SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han atendido y trasladado al hospital a un hombre de 80 años tras ser rescatado del agua, en estado semiinconsciente, en una playa de la vertiente mediterránea de La Manga, dentro del término municipal de San Javier, según informa el '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia recibió el aviso a las 12.50 horas de este martes, a través de varias llamadas de alerta en las que los usuarios de la playa de El Pedrucho indicaban que habían sacado del mar a un varón que precisaba asistencia sanitaria inmediata.

La sala operativa ha movilizado de forma urgente a los socorristas y sanitarios del servicio de vigilancia de playas del Ayuntamiento de San Javier, así como a una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con el personal facultativo de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

El despliegue de los efectivos civiles y sanitarios ha permitido estabilizar al paciente en el propio arenal, desde donde se ha coordinado su evacuación en una silla adaptada para hacer posible su traslado en ambulancia hasta el hospital general universitario Santa Lucía de Cartagena.