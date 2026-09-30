El traslado de la estación de autobuses de Murcia permitirá mejorar los barrios San Andrés, San Antón y San Antolín

Presentación de Espacio Estación - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El traslado de la estación de autobuses de San Andrés, en Murcia, al entorno de la estación de El Carmen permitirá recuperar más de 15.000 metros cuadrados de suelo público en los barrios de San Antón, San Andrés y San Antolín.

Estas actuaciones se van a realizar bajo el nombre de Espacio Estación, una actuación "que permita mejorar sus espacios públicos, sus conexiones y la actividad de los tres barrios", ha anunciado la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.

El Ayuntamiento ha decidido comenzar este trabajo antes de que se produzca el traslado, de manera que cuando la actual terminal deje de prestar servicio exista ya una hoja de ruta para aprovechar desde el primer momento la oportunidad que se abre para los tres barrios.

DE LA ESTACIÓN A LOS TRES BARRIOS

Entre los objetivos de Espacio Estación están mejorar calles y espacios públicos, conectar mejor los barrios con el centro de Murcia y con la huerta, facilitar recorridos más cómodos, impulsar el comercio y la economía local, generar más vida y actividad y poner en valor el patrimonio y la identidad de una de las zonas históricas de la ciudad.

El traslado permitirá así eliminar barreras, recuperar espacios para los vecinos y aumentar la permeabilidad entre los propios barrios y hacia el casco histórico, el Malecón y la huerta. La recuperación de la estación se convierte de esta forma en el detonante de una regeneración más amplia, capaz de generar también nuevas oportunidades para el comercio y la vida cotidiana de sus vecinos.

UNA NUEVA VIDA PARA EL MERCADO DE SAN ANDRÉS

"El Mercado de San Andrés tiene que formar parte de esta nueva etapa. Vamos a abordar su renovación para reforzar su actividad, recuperar su protagonismo en el barrio y potenciarlo como un lugar de referencia para vecinos y comerciantes", ha anunciado la alcaldesa.

Espacio Estación contempla la renovación y actualización del Mercado de San Andrés, considerado una pieza estratégica para la revitalización de la zona, reforzando su papel como motor del comercio de proximidad y como espacio de encuentro y actividad dentro del barrio.

El anteproyecto estudiará también posibilidades como nuevas zonas verdes y arbolado, vivienda, equipamientos públicos y espacios deportivos y sociales. Su configuración todavía no está decidida y será uno de los resultados del proceso que comienza ahora, para que vecinos, expertos y Ayuntamiento decidan juntos su futuro.

LOS VECINOS, CLAVE ANTES DE TOMAR LAS DECISIONES

"No vamos a presentar a los vecinos un proyecto terminado para preguntarles después qué les parece. Queremos que participen antes de tomar las decisiones y que sus propuestas, junto al trabajo de los expertos, formen parte del anteproyecto de Espacio Estación", ha explicado Rebeca Pérez.

Para ello, el Ayuntamiento ha constituido un comité técnico integrado por colegios profesionales, universidades de Murcia y técnicos municipales, que trabajará desde el inicio en el análisis y definición del proyecto.

A este trabajo se sumará un proceso abierto de participación ciudadana. Habrá reuniones en los tres barrios; recorridos por sus calles junto a técnicos para identificar problemas y oportunidades; encuentros con comerciantes y entidades sociales y culturales; talleres con colegios para escuchar también a niños y jóvenes; y una encuesta abierta a la ciudadanía.

Las aportaciones servirán tanto para definir los usos del espacio que dejará la estación como para identificar las actuaciones que necesitan San Andrés, San Antolín y San Antón y construir una hoja de ruta común.

ESPACIO ESTACIÓN EMPIEZA HOY

El proceso de participación se desarrollará entre octubre de 2026 y enero de 2027, mientras que la elaboración del anteproyecto de Espacio Estación se prolongará hasta marzo de 2027. Ese documento permitirá concretar las actuaciones y definir la hoja de ruta para hacerlas realidad.

Espacio Estación forma parte de Conexión Oeste, la estrategia municipal que plantea aprovechar el traslado de la terminal para recuperar la permeabilidad de estos barrios y reforzar su relación con el resto de la ciudad, el centro histórico y la huerta.