Treinta y seis nuevos distintivos SICTED a la excelencia para empresas y servicios turísticos del Destino Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

36 empresas y servicios turísticos de Murcia han conseguido los nuevos distintivos del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino (SICTED), concedidos por la Comunidad Autónoma a empresas y servicios turísticos del municipio.

El acto, al que también ha asistido el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, así como la directora General de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte, y la directora de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) Turística de SEGITTUR, María Velasco, se ha celebrado en el Centro Municipal García Alix y ha servido para reconocer el compromiso de los profesionales y empresas del sector con la mejora continua y la excelencia en la atención al visitante, según han informado desde el Consistorio.

En esta edición han recibido el diploma acreditativo del distintivo 'Compromiso de Calidad Turística' el Museo Santa Clara de Murcia, Aldaba Servicios Turísticos y Culturales, Momo, Rincón de Baco, Real Casino de Murcia, Centro de Recuperación de Fauna "El Valle", El Palco Restaurante, Parlamento Andaluz Plaza de las Flores, Parlamento Andaluz Plaza Romea, Coosy Murcia, Julio Hernández Jiménez (Taxi 181), José Luis Vera Paredes (Taxi 4), Francisco López Clavijos (Taxi 67), Hotel Catalonia Conde de Floridablanca, Hotel Cetina, Terra Natura Murcia, Julia Rabadán Guillén, Cucú Gastro Bar, The Cathedral Hostel, Restaurante Casa Pacoche, Hotel Pacoche Murcia, Museo Ramón Gaya, La Bien Pagá Gastro Taberna, La Boca Te Lía ZigZag, La Boca Te Lía Myrtea, La Boca Te Lía Murcia Centro, La Boca Te Lía Montevida, La Boca Te Lía Thader, Alojamiento Simón I y Alojamiento Simón II.

Asimismo, han obtenido el distintivo por primera vez CaféLab Murcia, Eurochange Murcia, Maite Cerezo como Guía Oficial de Turismo, La Boca Te Lía Nueva Condomina, Garaje Beat Club y Espacio Umami-Juan de Borbón.

El municipio de Murcia forma parte del proyecto SICTED desde el año 2006, integrándose en una iniciativa impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) cuyo objetivo es mejorar la experiencia turística mediante la profesionalización, la formación y la implantación de estándares de calidad en los distintos servicios que conforman la oferta turística de un destino.

Durante estas dos décadas de participación, el proyecto ha contribuido a fortalecer la colaboración entre empresas, entidades y organismos vinculados al turismo, favoreciendo el desarrollo de proyectos conjuntos y la creación de sinergias orientadas a reforzar la competitividad y la imagen del destino.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha destacado que "estos reconocimientos son el reflejo del compromiso del tejido empresarial murciano con la excelencia y la mejora continua. Gracias al esfuerzo de nuestros profesionales y empresas, Murcia sigue consolidándose como un destino turístico de calidad, capaz de ofrecer experiencias cada vez más satisfactorias a quienes nos visitan".

Pacheco ha subrayado además que "el SICTED no solo contribuye a elevar los estándares de calidad de los servicios turísticos, sino que también fomenta la cooperación entre los diferentes agentes del sector, generando una visión compartida de destino que resulta fundamental para seguir creciendo y siendo más competitivos".

185 SERVICIOS TURÍSTICOS ADHERIDOS AL PROYECTO

Actualmente, el Destino Murcia cuenta con 185 servicios turísticos adheridos al proyecto, pertenecientes a 24 oficios diferentes. En los últimos años, además, se ha producido una incorporación progresiva de nuevos sectores, entre los que destacan los servicios de taxi, bares y restaurantes, talleres de experiencias turísticas, campos de golf, salas de conciertos y espacios escénicos, lo que pone de manifiesto el carácter transversal y diversificado de la oferta turística del municipio.

"Es especialmente significativo comprobar cómo cada año se suman nuevas empresas y actividades a este proyecto. La calidad turística es una herramienta clave para diferenciar nuestro destino y ofrecer un valor añadido que cada vez demandan más los visitantes", ha añadido el edil.

Asimismo, el concejal ha señalado que "muchas de las entidades que comenzaron su andadura en el proyecto continúan hoy formando parte de él, creciendo junto al destino y contribuyendo a fortalecer la imagen de Murcia como referente de calidad turística".