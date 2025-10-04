Tres alumnos del IES Sabina Mora de Roldán asisten un mes a clase en Eslovaquia

Los tres alumnos españoles junto a sus anfitriones eslovacos en el instituto García Lorca de Bratislava - IES SABINA MORA

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos Antonio Javier García Aniorte, Alejandro Martínez Roca y Amina Abdessamie Benmousa han participado en una Movilidad de Larga Duración en Bratislava. Este proyecto se enmarca dentro del programa Erasmus+ del IES Sabina Mora de Roldán.

Desde el 3 de septiembre al 3 de octubre, los tres estudiantes han asistido a clases en el instituto García Lorca de la capital eslovaca. Este centro posee una importante sección bilingüe en español, por lo que los alumnos de Roldán, que actualmente cursan 1º de Bachillerato, han podido recibir clases en nuestra lengua, además de en inglés.

Durante estas cuatro semanas, los alumnos españoles han estado alojados en los domicilios de tres alumnos eslovacos. Estos estudiantes visitarán el IES Sabina Mora en noviembre en otra Movilidad de Larga Duración que durará también un mes y en la que asistirán a clases junto a sus anfitriones españoles.