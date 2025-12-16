Tres detenidos en Molina por su implicación en robos con violencia mediante engaños a través de apps de citas

1036460.1.260.149.20251216111524 Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Molina de Segura (Murcia) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Molina de Segura (Murcia) por su presunta implicación en tres robos con violencia e intimidación mediante engaños a través de aplicaciones de citas, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los afectados acudían al domicilio que se les indicaba tras contactar con una mujer mediante aplicaciones de citas, y una vez allí aparecían dos individuos que los intimidaban con armas blancas para robarle el dinero y el teléfono móvil.

En uno de los casos, una de las víctimas fue obligada a acompañar a los dos hombres hasta un cajero y extraer 500 euros de su cuenta bancaria, mientras que a otra le sustrajeron un teléfono móvil valorado en 1.500 euros.

Tras su detención como presuntos autores de tres delitos de robo con violencia e intimidación y detención ilegal, los individuos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Molina de Segura, que decretó su ingreso en prisión.

La investigación continúa abierta con el fin de poder localizar a más víctimas por estos hechos.