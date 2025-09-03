Tres detenidos por el robo de una plantación de marihuana en Molina de Segura

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas ha sido detenidas con motivo del robo de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda del municipio de Molina de Segura. Durante el asalto uno de los implicados disparó con un arma de fuego a un hombre que se encontraba en la casa resultando herido de carácter leve y que sería uno de los detenidos, según han confirmado fuentes cercanas al caso a Europa Press.

La búsqueda ahora se centra tanto en las personas que entraron a robar, como en quienes efectuaron los disparos.