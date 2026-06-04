Tres personas heridas en una colisión entre dos vehículos en la RM-516, en Mula (Murcia) - CEIS RM

MULA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

Tres personas --un varón de 81 años y dos mujeres de 71 y 20-- han resultado heridas de diversa consideración al colisionar dos vehículos en la carretera RM-516 (Mula-Puebla de Mula), según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas sobre las 5.51 horas alertando de que, fruto de un siniestro vial, tres personas se encontraban heridas y una de ellas, además, atrapada.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

El varón, con lesiones de carácter leve, ha sido atendido por los sanitarios del 061 y se ha desplazado por medios propios a un centro sanitario.

Las otras dos accidentadas han sido estabilizadas y trasladadas al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia con heridas graves. La mujer de 71 años ha tenido que ser liberada por los bomberos, ya que se encontraba atrapada dentro de uno de los turismos.