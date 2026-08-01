Tres personas heridas, una de ellas grave, en un accidente de tráfico registrado en Totana

MURCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han intervenido esta pasada madrugada en un accidente de tráfico con tres personas heridas, una de ellas grave, registrado en Totana.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia '1-1-2', recibía varias llamadas, a las 5.36 horas de esta pasada madrugada, alertando de un accidente de tráfico en la nueva rotonda de acceso al AVE, a la altura de las instalaciones de una empresa de semillas, en Totana.

Según los llamantes, un vehículo se había salido de la calzada, estrellándose contra un poste. Uno de los ocupantes ha salido despedido del vehículo, y en su interior quedaban otras tres personas atrapadas y heridas.

Al lugar se ha movilizado Policía Local de Totana, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, Guardia Civil y cuatro ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

Policía Local de Totana, informaba que el vehículo había saltado por encima de la rotonda, estrellándose contra un poste, quedando una persona inconsciente fuera del vehículo siniestrado. Otras tres personas se encontraban atrapadas y heridas.

Una vez que bomberos han logrado liberar a las personas atrapadas en el vehículo, sanitarios del 061 los han atendido y estabilizado. Al mismo tiempo, sanitarios informaban que, el herido que había salido despedido del vehículo a consecuencia del impacto, presentaba un traumatismo cráneo encefálico grave (varón 21 años), avisando a la puerta de urgencias del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de su llegada.

Otros dos heridos, un varón de 21 años y otro indocumentado, también han sido trasladados al mismo centro sanitario para valoración.