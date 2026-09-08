Tres propuestas de jóvenes artistas llegan a las bóvedas del Almudí (Murcia) hasta octubre - AYUNTAMIENTO MURCIA

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las bóvedas del Almudí acogen desde estos días tres nuevas exposiciones protagonizadas por jóvenes artistas vinculados a la Región de Murcia, con propuestas de Sofía Sánchez, Arturo Ruiz y Celia Verdú que podrán visitarse hasta el próximo 24 de octubre.

Las tres muestras se distribuyen por las bóvedas del Palacio Almudí y abordan cuestiones relacionadas con la identidad, la memoria, el territorio y la experiencia humana a través de diferentes lenguajes artísticos, según ha informado el Consistorio.

Una de las bóvedas alberga 'Exit(o): Salir del nido', de la artista visual murciana Sofía Sánchez, una instalación fotográfica que reflexiona sobre los movimientos migratorios vinculados a la búsqueda de oportunidades y sobre la construcción social de la idea de éxito.

La segunda sala acoge 'Memorias en la espuma', del artista e investigador nacido en Mazarrón Arturo Ruiz. La videoinstalación utiliza imágenes del archivo familiar del autor, grabadas en la costa de Mazarrón en 1993, que son proyectadas posteriormente sobre la espuma del mar para abordar cuestiones relacionadas con la memoria, el paso del tiempo y los recuerdos.

Por su parte, Celia Verdú presenta 'Pasen y Vean', una propuesta que utiliza el universo del circo como punto de partida para abordar las emociones humanas, la vulnerabilidad y la creación artística. La muestra combina técnicas como el grabado y la litografía e incluye una instalación formada por 21 estampas y un libro de artista.

El concejal de Cultura, Diego Avilés, ha señalado que esta programación permite "ofrecer propuestas de calidad que dan cabida tanto a artistas emergentes y al talento murciano como a nuevos lenguajes creativos".

Las tres exposiciones forman parte de la programación cultural del Ayuntamiento de Murcia y podrán visitarse en las bóvedas del Palacio Almudí hasta el 24 de octubre, dentro del horario habitual del centro.