Trescientas murcianas participan en un estudio para predecir el riesgo personalizado de cáncer de mama

El Proyecto Mamorisk Validará Un Nuevo Modelo Estadístico Que Predice El Riesgo De Cada Mujer De Desarrollar Esta Enfermedad Según Diversos Factores De Riesgo. - CARM

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se incorpora al proyecto 'MamoRisk', el primer estudio desarrollado en España que evaluará y validará un modelo estadístico que tratará de predecir el riesgo individual de desarrollar cáncer de mama.

La Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones en colaboración con el Servicio Murciano de Salud, va a enviar en las próximas semanas una invitación a 300 mujeres para formar parte del estudio. De ellas, 100 están diagnosticadas con cáncer de mama y las restantes están sanas.

La iniciativa permitirá comprobar la capacidad predictiva de una herramienta que integra información sobre factores de riesgo no genéticos, datos genéticos y características mamográficas, mediante la combinación de la lectura radiológica convencional y herramientas de inteligencia artificial.

El proyecto proporcionará el equivalente a una 'calculadora' donde, una vez introducidos los factores de riesgo de cada mujer, se obtendrá una clasificación de riesgo bajo, intermedio y alto, a dos y cinco años vista.

Si el modelo de predicción de riesgo efectivamente funciona, y empieza a usarse en los programas de cribado, las mujeres con más probabilidad de desarrollar cáncer serán candidatas a recibir un seguimiento mucho más intenso. El objetivo es detectar antes el cáncer o, si es posible, aplicar medidas preventivas dirigidas.

En total se invitará, entre las 14 comunidades autónomas que participan en el proyecto, a 4.000 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y a 6.000 sanas. Con sus datos clínicos y epidemiológicos y su información genética obtenida de una muestra de saliva, se les aplicará el modelo y se cotejará su predicción con la realidad.

La financiación de este proyecto asciende a 1,2 millones de euros procedentes de fondos públicos del programa europeo NextGenerationEU a través de la convocatoria de Medicina Personalizada de Precisión del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).