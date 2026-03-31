El TSJ de Murcia avala el desahucio de un militar retirado de una vivienda de Defensa en San Javier

MURCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha desestimado el recurso interpuesto por un militar contra la resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) que acordó la extinción del contrato de uso de una vivienda militar situada en Santiago de la Ribera (San Javier) y ordenó su desahucio.

El recurrente solicitaba la anulación de las resoluciones administrativas y pretendía que se le permitiera seguir residiendo en la vivienda, que ocupa desde 1990, así como que se reconociera su derecho a optar a la compra del inmueble en las condiciones reglamentarias previstas, según ha informado el TSJMU.

El militar había obtenido el uso de la vivienda en 1990 por razón de su condición y destino en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en 1999 pasó a la situación de excedencia voluntaria por interés particular, lo que supuso la suspensión de su condición militar activa, y posteriormente pasó a la situación de retirado.

La Sala aplica la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de octubre de 2025 sobre un supuesto similar.

Según esa doctrina, la Ley 26/1999 establece como causa de resolución de los contratos de uso de viviendas militares "la desaparición de la causa por la que se otorgó el derecho de uso", de modo que "el cambio de situación administrativa que conlleve la desaparición de la causa por la que se confirió el derecho de uso, llevará consigo la resolución del contrato".

El Tribunal recuerda que el objetivo de este tipo de viviendas es facilitar la movilidad geográfica de los militares en servicio activo. Por ello, cuando desaparece la condición que justificó la adjudicación --en este caso, la condición de militar en activo-- también desaparece el fundamento del derecho de uso.

En palabras de la sentencia del Supremo citada en la resolución, al quedar suspendida la condición militar del ocupante "se ha producido una desaparición sobrevenida de la causa que motivó la adjudicación del uso de la vivienda".

La Sala también rechaza que el paso del recurrente a trabajar posteriormente en el Servicio Murciano de Salud o su vinculación con otra administración pública pueda alterar esa conclusión, ya que el derecho de uso estaba vinculado exclusivamente a su condición de militar en activo.

En consecuencia, el tribunal declara ajustadas a Derecho las resoluciones del INVIED, desestima íntegramente el recurso y condena en costas a la parte demandante. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo si concurre interés casacional.