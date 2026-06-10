Turismo impulsa eventos náuticos, activos y de buceo para reforzar la Costa Cálida como destino preferente todo el año

La consejera Carmen Conesa con participantes en el acto de presentación de la programación de actividades de Turismo Azul para el mes de junio - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes desplegará durante este mes nuevos eventos orientados a seguir posicionando la Costa Cálida como destino de referencia para el turismo azul, activo, náutico y de buceo durante los 365 días del año, según ha informado la Comunidad.

La titular de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha presentado este miércoles la programación de actividades de turismo azul, diseñadas en colaboración con la Estación Náutica Costa Cálida, en un acto que tuvo lugar en el Auditorio y Centro de Congresos de El Batel, en Cartagena.

Entre las experiencias se incluyen rutas ecoturísticas en kayak y pádel surf, natación en aguas abiertas, impulso del buceo y cursos de especialización en el ámbito del turismo azul.

Las actividades están dirigidas al público en general y a los profesionales del sector, tanto del ámbito regional como nacional.

Cada evento contará con la participación de destacados referentes nacionales e internacionales, expertos en sus respectivas disciplinas, que aportarán conocimiento, prestigio y valor añadido a las experiencias programadas.

Asimismo, todas las actividades generarán contenidos audiovisuales y narrativos que contribuirán a la promoción y difusión de la oferta de turismo azul de la Región de Murcia.

Conesa ha señalado que la propuesta "forma parte de las acciones de sensibilización y promoción impulsadas por la Comunidad para destacar el potencial de la Costa Cálida y sus ventajas diferenciales, como su clima privilegiado, sus dos mares, espacios naturales únicos y una sólida red de infraestructuras náuticas".

En este sentido, "la iniciativa contribuirá a impulsar un modelo de turismo más sostenible, accesible e inclusivo, que facilite el disfrute del entorno marino a todos los públicos", ha agregado.

Este programa de nuevos eventos se integra en el proyecto ACD 'Turismo Azul Costa Cálida', coordinado por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, que cuenta con una inversión de tres millones de euros, financiada por fondos europeos Next Generation.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha reivindicado el protagonismo del municipio dentro de la marca común de la Costa Cálida y ha recordado que Cartagena se sitúa, junto a Águilas, entre los cinco municipios de toda España con más reconocimientos en cuanto a la calidad de la oferta de su litoral.

Arroyo ha detallado las distinciones que el municipio ha logrado esta temporada, sumando 10 Banderas Azules, incluida la compartida con San Javier en Banco del Tabal-Calnegre; 13 'Q' de Calidad Turística y 12 'S' de Sostenibilidad Turística, a las que se añaden las dos Banderas Azules de los puertos deportivos del Real Club de Regatas y Yacht Port Cartagena.

Detrás de esas banderas, según ha asegurado, hay "limpieza, accesibilidad, seguridad y un trabajo constante". Además de las playas, ha puesto en valor los cuatro Senderos Azules de Cartagena, que suman 25,7 kilómetros de itinerarios costeros, y la riqueza de las reservas marinas de Cabo de Palos-Islas Hormigas y Cabo Tiñoso.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

La primera actividad tendrá lugar los días 13 y 14 de junio con las rutas ecoturísticas en kayak y pádel surf por la Costa Cálida, una propuesta que permitirá descubrir el litoral regional desde una perspectiva sostenible y respetuosa con el entorno.

La iniciativa cuenta con la colaboración del creador de contenido especializado en turismo y naturaleza Carlos Moyano, quien ha desarrollado una campaña de difusión y participación a través de redes sociales durante la última semana que seguirá activa durante todo el día de hoy.

A través de ella, 36 participantes seleccionados mediante sorteo disfrutarán de estas experiencias en distintas bases náuticas del Mar Menor adheridas al proyecto.

Tras las rutas ecoturísticas, la Comunidad pondrá el foco en uno de los productos turísticos más reconocidos de la Costa Cálida: el buceo. La acción contempla dos jornadas técnicas en las participarán entre 10 y 15 buceadores vinculados al sector, entre ellos creadores de contenido, representantes de clubes de buceo, especialistas en imagen submarina y profesionales del ámbito científico y biológico.

El programa incluirá inmersiones especiales en Cabo de Palos y La Azohía guiadas por referentes como el campeón de España de Fotografía Submarina, Joan Barcia, y el director de imagen de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, Rafa Fernández. Estas experiencias utilizarán como herramienta de referencia las guías tridimensionales de buceo presentadas por la Comunidad este año en Fitur.

Del 19 al 21 de junio se celebrará el Open Water Tour Costa Cálida, una experiencia exclusiva de natación en aguas abiertas desarrollada en grupos reducidos y orientada tanto a deportistas como a aficionados.

Los participantes nadarán por las rutas certificadas por uno de los grandes referentes internacionales de esta disciplina, Miquel Sunyer.

Asimismo, contará con la participación de Eduardo Pérez, que fue nadador profesional y entrenador de la selección española, que colaborará en la coordinación técnica y en los dispositivos de seguridad de los recorridos.

La programación concluirá del 23 al 25 de junio con una serie de cursos formativos gratuitos dirigidos a profesionales de bases náuticas, empresas de turismo activo, guías, instructores, monitores y estudiantes.

Los cursos versan sobre creación de productos de ecoturismo universal, diseño de rutas guiadas en kayak y pádel surf, primeros auxilios y manejo de desfibriladores, así como formación específica en rutas guiadas de kayak para personas con diversidad funcional.

Entre los ponentes destaca uno de los principales referentes nacionales en diseño de experiencias de ecoturismo, accesibilidad y guiado en espacios naturales, Pau Calero.