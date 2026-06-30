Turismo pone en marcha un motor de reservas para experiencias en el litoral de la Región de Murcia

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, realizando un recorrido en barco tras la presentación del motor de reservas y catálogo de experiencias de Turismo Azul - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El motor de reservas del nuevo catálogo de experiencias náuticas de la Costa Cálida permite contratar 30 propuestas de turismo azul a lo largo de los 250 kilómetros del litoral de la Región de Murcia, según informa la Comunidad.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha presentado este martes la herramienta en La Manga del Mar Menor, en Cartagena, donde ha explicado que se trata de "una iniciativa del Gobierno regional que, además de promocionar las actividades vinculadas al mar y la costa de la Región de Murcia, permitirá reservar las experiencias en tiempo real".

El catálogo estará disponible en alojamientos turísticos del litoral, empresas náuticas y de turismo activo, así como en la web de Turismo Azul, e incorpora un sistema de comercialización que permite la contratación mediante código QR.

En este sentido, Conesa ha indicado que el sistema "mejora la visibilidad y capacidad comercial de las empresas náuticas de la Costa Cálida y ofrece al visitante un acceso rápido y sencillo a nuestra oferta turística".

La consejera ha señalado que la herramienta supone "un importante impulso a la comercialización de la oferta turística regional y las experiencias del destino". El nuevo motor de reservas permite contratar 30 experiencias que se desarrollan en los municipios de Águilas, Mazarrón, Cartagena, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar.

Entre las actividades incluidas se encuentran bautismo de buceo, efoil, flyboard, kayak, motos de agua guiadas, natación en aguas abiertas, paddle surf, paseos en barco, senderismo costero y snorkel.

El catálogo está disponible en la web de turismo azul de la Región de Murcia en cuatro idiomas (español, inglés, francés y alemán).

Además, la plataforma incluye información sobre alojamientos en la costa, itinerarios y travesías marítimas, recursos de turismo azul como playas deportivas o guías de buceo y snorkel, así como propuestas gastronómicas y culturales en los municipios costeros.

Conesa ha señalado que el valor del catálogo es "ayudar a transformar actividades ya existentes en productos turísticos mejor estructurados, más visibles y comercializables".

Asimismo, ha indicado que el proyecto se ha desarrollado en colaboración con empresas del sector náutico y de turismo activo del litoral, junto con la Estación Náutica de la Costa Cálida.

Según ha explicado, el objetivo es "transformar el turismo tradicional de costa en un modelo más experiencial, sostenible, desestacionalizado y competitivo". La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 y avanza, según informa Conesa, hacia una oferta "más experiencial, diversificada y desestacionalizada durante todo el año".