Turismo trabaja en la incorporación de las buenas prácticas del proyecto europeo 'SlowDown'

Un momento de la reunión celebrada esta semana para aprovechar proyectos europeos que impulsen el turismo sostenible
Un momento de la reunión celebrada esta semana para aprovechar proyectos europeos que impulsen el turismo sostenible - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 5 agosto 2026 10:15
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MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes trabaja para trasladar a la Región de Murcia las experiencias y buenas prácticas que se están desarrollando en el marco del proyecto europeo 'SlowDown Interreg Europe'.

Este proyecto, financiado por el programa Interreg Europe, reúne a socios de distintos países europeos para intercambiar experiencias y mejorar las políticas públicas relacionadas con el turismo 'slow', para promover un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la protección del patrimonio y el desarrollo equilibrado del territorio.

Las direcciones generales de Competitividad y Calidad Turísticas y de Fondos Europeos han mantenido esta semana una reunión de trabajo para avanzar en el aprovechamiento de proyectos europeos para reforzar las políticas de desarrollo regional y el turismo sostenible de la Comunidad.

En el encuentro han participado las directoras generales de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, y de Fondos Europeos, Ana Losantos, junto a técnicos de ambas direcciones generales y la asistencia técnica del proyecto.

La reunión ha permitido reforzar la coordinación entre ambos departamentos para que el conocimiento generado en esta iniciativa europea pueda contribuir al diseño de futuras actuaciones y estrategias de desarrollo regional financiadas por los fondos Feder.

Durante la sesión se analizaron las experiencias que el proyecto está recopilando junto a otras regiones europeas en ámbitos como el turismo sostenible, la puesta en valor del patrimonio, la movilidad o el desarrollo equilibrado del territorio, con el objetivo de identificar aquellas iniciativas que puedan adaptarse a la realidad de la Región de Murcia y a sus políticas de desarrollo regional en el marco del Programa Feder de la Región de Murcia 2021-2027.

Reverte ha destacado que "los proyectos europeos son una oportunidad para aprender de otras regiones, compartir experiencias y trasladar ese conocimiento a iniciativas que mejoren la competitividad turística de la Región de Murcia. Ese intercambio de buenas prácticas es uno de los grandes valores de 'SlowDown'".

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