Turismo trabaja en la incorporación de las buenas prácticas del proyecto europeo 'SlowDown'

Un momento de la reunión celebrada esta semana para aprovechar proyectos europeos que impulsen el turismo sostenible - CARM

MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes trabaja para trasladar a la Región de Murcia las experiencias y buenas prácticas que se están desarrollando en el marco del proyecto europeo 'SlowDown Interreg Europe'.

Este proyecto, financiado por el programa Interreg Europe, reúne a socios de distintos países europeos para intercambiar experiencias y mejorar las políticas públicas relacionadas con el turismo 'slow', para promover un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la protección del patrimonio y el desarrollo equilibrado del territorio.

Las direcciones generales de Competitividad y Calidad Turísticas y de Fondos Europeos han mantenido esta semana una reunión de trabajo para avanzar en el aprovechamiento de proyectos europeos para reforzar las políticas de desarrollo regional y el turismo sostenible de la Comunidad.

En el encuentro han participado las directoras generales de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte, y de Fondos Europeos, Ana Losantos, junto a técnicos de ambas direcciones generales y la asistencia técnica del proyecto.

La reunión ha permitido reforzar la coordinación entre ambos departamentos para que el conocimiento generado en esta iniciativa europea pueda contribuir al diseño de futuras actuaciones y estrategias de desarrollo regional financiadas por los fondos Feder.

Durante la sesión se analizaron las experiencias que el proyecto está recopilando junto a otras regiones europeas en ámbitos como el turismo sostenible, la puesta en valor del patrimonio, la movilidad o el desarrollo equilibrado del territorio, con el objetivo de identificar aquellas iniciativas que puedan adaptarse a la realidad de la Región de Murcia y a sus políticas de desarrollo regional en el marco del Programa Feder de la Región de Murcia 2021-2027.

Reverte ha destacado que "los proyectos europeos son una oportunidad para aprender de otras regiones, compartir experiencias y trasladar ese conocimiento a iniciativas que mejoren la competitividad turística de la Región de Murcia. Ese intercambio de buenas prácticas es uno de los grandes valores de 'SlowDown'".