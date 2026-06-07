La UCAM alza la mirada junto a León XIV en Madrid

El grupo de peregrinos de la Universidad Católica han participado en la vigilia de jóvenes en Plaza de Lima y en la Misa del Corpus presididas por el Papa en Madrid - UCAM

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo de peregrinos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, compuesto por estudiantes, profesores, empleados y familiares, ha participado este fin de semana en los actos centrales de la visita apostólica de León XIV a Madrid.

La expedición de la UCAM, que partió el viernes desde el Campus de Los Jerónimos, ha vivido dos intensas jornadas, desde el arranque en la Vigilia Internacional de Oración por la Paz celebrada en el Campus de la UCAM de Torrejón de Ardoz el pasado viernes, pasando por la vigilia de jóvenes en la Plaza de Lima el sábado y la Santa Misa dominical del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles.

Con el Papa ya en suelo español, el grupo se desplazó desde Torrejón de Ardoz a la madrileña Plaza de Lima, donde cerca de 600.000 personas a lo largo del Paseo de la Castellana acompañaron a León XIV en una emocionante vigilia marcada por la oración, la música, los testimonios y la adoración eucarística.

Durante el recorrido previo al acto, el Santo Padre se detuvo ante la expedición de la UCAM, saludando y otorgando su bendición a una bebé que iba con sus padres en la expedición universitaria.

Ya iniciado el encuentro, el Papa tuvo palabras alentadoras hacia los jóvenes, subrayando claramente "la importancia de buscar la verdad. Dios es verdad; si algo lleva lejos de Dios, no es verdad", y recordando a los jóvenes, que "estáis llamados a dar una nueva dirección a la sociedad, convirtiéndonos en protagonistas del cambio a partir de vuestros vínculos cotidianos, aquello que vivís en la familia, en la universidad y en el trabajo".

Durante el domingo, la delegación de la UCAM ha participado, junto a más de 1.200.000 fieles, en la Santa Misa presidida por León XIV en la Plaza de Cibeles.

En su homilía con motivo de la solemnidad del Corpus Christi, el Papa ha recordado que "Jesús camina por las calles, atraviesa las plazas, visita nuestros barrios, habita los lugares de nuestra vida cotidiana. En esta ocasión también ha encomendado una tarea a España: "que la religiosidad que desde hace siglos anima a este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy".

La participación de la UCAM en estos actos se enmarca en su identidad católica y en su vinculación histórica con la Santa Sede. La Universidad ha querido estar junto al sucesor de Pedro en una visita que ha congregado a fieles de toda España.

Los actos presididos por el Papa en los que la Universidad Católica está presente continúan esta tarde con el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte', que se celebrará en el Pabellón Movistar Arena.