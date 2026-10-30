UCAM Cartagena se amplía con un nuevo pabellón docente para Enfermería

Nuevo pabellón en UCAM Cartagena - UCAM

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

UCAM Cartagena ha puesto en funcionamiento un nuevo pabellón docente en su Campus de Los Dolores, con siete aulas que actualmente acogen clases del Grado en Enfermería, una de las titulaciones más demandadas de esta sede universitaria.

Las nuevas aulas permiten reorganizar los espacios docentes y responder al crecimiento de una oferta académica con un marcado peso de las Ciencias de la Salud. La nueva infraestructura amplía la capacidad de un Campus que ha iniciado el curso académico con 1.766 estudiantes, 358 procedentes de 49 países, según han informado desde la institución académica.

La entrada en funcionamiento del nuevo pabellón forma parte de un proceso más amplio de crecimiento de las instalaciones universitarias en Los Dolores.

El Ayuntamiento de Cartagena ya concedió las licencias urbanísticas vinculadas a la ampliación de la sede, correspondientes a un edificio destinado al profesorado y otro de mantenimiento, que suman 1.222 metros cuadrados construidos, así como para una residencia universitaria, nuevas zonas de aparcamiento y un centro de Formación Profesional Superior.

Junto a Enfermería, el Campus de Cartagena de la UCAM imparte titulaciones como Medicina, Fisioterapia y Odontología, además del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. A esta oferta se suma formación de posgrado, con microcredenciales como fisioterapia en el suelo pélvico de la mujer.