UCAM combina neurociencia y realidad virtual para formar a militares en medicina táctica y salvamentos en combates

El grupo de Nuevas Tecnologías para la Salud de la UCAM, en colaboración con la Escuela de Infantería de Marina 'General Albacete y Fuster', desarrolla un proyecto que combina realidad virtual y neurociencia para formar a militares en medicina táctica y salvamentos en combates, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

La iniciativa, que aborda su segunda fase desde el Campus de Cartagena, combina simulación inmersiva y neurociencia aplicada para preparar al personal militar en medicina táctica, 'triage' y atención a múltiples víctimas en escenarios de alta presión.

En esta nueva etapa, los participantes han repetido un mismo escenario virtual hasta tres veces, lo que permite analizar la evolución del aprendizaje y determinar cuántos intentos son necesarios para alcanzar una respuesta eficaz.

Los escenarios, grabados en las propias instalaciones militares con cámaras 8K, actores y maquillaje cinematográfico, recrean situaciones reales de emergencia.

El catedrático de la UCAM y director del proyecto, Manuel Pardo, ha explicado que "la realidad virtual nos permite entrenar situaciones de catástrofe y medicina militar en un entorno seguro, reforzando la preparación de los profesionales".

La formación va dirigida a personal de Infantería de Marina que actúa como primer interviniente. Según Nereo Venero, capitán enfermero del Cuerpo de Infantería de Marina, "haber vivido previamente el escenario ayuda a reducir el bloqueo cuando se afronta una emergencia real".

El proyecto incorpora además cascos neuronales para analizar la toma de decisiones bajo estrés. La doctoranda del grupo y enfermera de urgencias, Carmen Amalia López, ha señalado que "medimos en tiempo real el nivel de atención, concentración y estrés mientras la persona vive el escenario".

La iniciativa se enmarca en la colaboración entre la UCAM y las Fuerzas Armadas y avanza hacia su escalado a nivel nacional con el apoyo del Ministerio de Defensa y la participación en proyectos vinculados a la OTAN.