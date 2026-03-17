UCAM se consolida entre las universidades privadas más transparentes - UCAM

MURCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El índice DUE de Dyntra, como ya lo hizo la Fundación Haz, sitúa a la UCAM entre las mejor valoradas de España por su comunicación pública, digitalización, información al alumnado, profesorado y rendición de cuentas, consolidando así su modelo formativo entre las tres universidades privadas más transparentes de España.

En esta evaluación, la UCAM obtiene unos resultados especialmente destacados en comunicación pública (76%), participación y colaboración (66,67%) y transparencia institucional (57,14%), según informa la institución docente.

Entre los apartados mejor valorados figuran la e-administración y las apps móviles, ambas con un 100%, la oferta y demanda académica (100%), la rendición de cuentas y resultados (92,86%), el área de profesorado (83,33%) y la planificación y organización (70,59%).

Estos datos respaldan el trabajo desarrollado por la Universidad para ofrecer información pública accesible, útil y orientada al servicio de estudiantes, familias y sociedad.

El ranking valora, de forma especialmente positiva, la adaptación digital de la institución, la accesibilidad de sus canales de información y la visibilidad de contenidos académicos y de resultados.

Este posicionamiento ratifica el reconocimiento que, en el ámbito de la transparencia, ya le concedió recientemente también la Fundación Haz, que le otorgó el sello Tres Estrellas, el máximo que concede esta entidad, y la situó en el tercer puesto entre las 40 universidades privadas españolas, con 52 puntos sobre 56 y 35 puntos porcentuales por encima de la media del sector privado.