La UCAM dona a Afacmur la recaudación de su carrera 5K

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha hecho entrega este martes a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de la Región (Afacmur) de un cheque por valor de 7.604 euros, cantidad recaudada con motivo de la carrera 5K organizada por la institución en el centro de Murcia.

La donación tiene por objetivo apoyar la labor de Afacmur para la mejora de la calidad de vida de los menores con cáncer y de sus familias, mediante programas en marcha que abarcan apoyo emocional, orientación social y acompañamiento lúdico-educativo durante los tratamientos, según informaron fuentes de la UCAM en un comunicado.

En concreto, la asociación cuenta con dos psicólogas que dan soporte a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, un trabajador social que facilita el acceso a ayudas y prestaciones y dos educadores, que, junto con un equipo de voluntariado en el que participan numerosos miembros de la comunidad UCAM, acompañan a los menores durante ingresos y sesiones de quimioterapia.

En representación de la Fundación Universitaria San Antonio, Isabel Mendoza ha destacado tras la entrega, celebrada en el claustro del Monasterio de Los Jerónimos, la implicación social de la UCAM y el valor humano del trabajo que realiza Afacmur.

"Estamos muy emocionados y profundamente agradecidos a Afacmur por lo que hace y por sus fines. Ellos son el motor para que estos niños y adolescentes tengan esperanza, tengan luz y, por extensión, sus familiares. Desde la UCAM queremos seguir caminando junto a entidades como esta, que transforman el dolor en fuerza y en amor", ha dicho.

Por su parte, el presidente de Afacmur, Francisco Palazón, ha agradecido la aportación y ha explicado que la donación se destinará "a lo que hacemos cotidianamente: acompañar, escuchar y atender a las familias en todas las fases del proceso. El apoyo emocional y psicológico es esencial".