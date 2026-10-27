UCAM-ESESA inicia su actividad para impulsar la formación empresarial en Málaga

Presentación UCAM-ESESA - UCAM

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio (UCAM) ha abierto este martes en Málaga la escuela de negocios 'UCAM-ESESA', con la que dará respuesta actualizada a las necesidades formativas del tejido empresarial malagueño, contribuyendo a su desarrollo económico y profesional.

Para ello, impartirá formación de vanguardia al servicio tanto de las empresas de la ciudad andaluza como de todas aquellas personas que quieran crecer en este ámbito, han informado desde el institución académica.

En el acto han intervenido la presidenta de la UCAM, María Dolores García; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.

María Dolores García ha destacado que "ESESA ha sido durante décadas un motor fundamental de talento, de profesionalización y de impulso para Málaga, contribuyendo de forma decisiva al extraordinario crecimiento que experimenta esta ciudad", y ha asegurado que la UCAM la impulsará ahora aportando "todo su potencial formador, investigador y red global".

En este sentido ha destacado la fortaleza que en transferencia de conocimiento con la empresa atesora la UCAM y su internacionalización, "siempre con los criterios éticos propios del humanismo cristiano".

En la Universidad Católica San Antonio, que este año celebra el 30 aniversario de su Fundación, se forman este curso 23 mil estudiantes y es lo que supone "una garantía de calidad", ha señalado el alcalde de Málaga, quién ha destacado la historia de ESESA y la importancia de esta unión con la UCAM "para hacer empresas sólidas que creen empleo", destacando además los fuertes valores sobre los que se asienta la Universidad.

UCAM ESESA trabajará en estrecha colaboración con entidades como la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y colegios profesionales de Málaga -presentes en el acto- con el objetivo de ser un socio estratégico para las empresas y entidades que necesitan talento con criterio tecnológico y capacidad de ejecución para escalar negocios.

Contribuirá así a mejorar la formación desde el trabajo en equipo -ha señalado el presidente del COE,Alejandro Blanco, quien ha destacado el "alto nivel formativo" de la UCAM, que este curso ha comenzado la actividad en su nuevo Campus de Madrid, junto al Comité Olímpico Español.

Al acto han asistido la vicepresidenta primera de la Cámara de Comercio de Málaga, Paloma Moreno; el presidente de la Asociación Málaga Tech, Juan Antonio Tejada, y el director general de Team Academy Amsterdam, Michel Arends, con los que la Universidad Católica San Antonio ha establecido acuerdos para impulsar el emprendimiento, la innovación, la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento del ecosistema tecnológico en esta zona de España.

OFERTA FORMATIVA QUE DA RESPUESTAS A LAS NECESIDADES DEL SECTOR

La UCAM, que mantendrá la esencia de la entidad ESESA, impartirá los másteres en 'Inteligencia Artificial y Business Analytics', 'Asesoría Fiscal de Empresas', 'Marketing y Digital Business' y el 'Executive en Dirección Financiera', que comenzarán el próximo mes de noviembre.

Todos ellos destacan por estar dirigidos por profesionales de prestigio y contarán con la novedad de "la inclusión de módulos transversales", ha apuntado el director general de UCAM-ESESA, José Luis Córdoba, quien ha hecho hincapié en la necesidad de transmitir "que los valores y la ética empresarial son la fuente real de la sostenibilidad empresarial y social.

Del mismo modo, UCAM-ESESA impartirá nuevos programas relacionados con el emprendimiento, con metodologías prácticas. Ejemplo de ello es la puesta en marcha a principio de año, de la mano de Team Academy Amsterdam, de un grado de emprendimiento en inglés, o el lanzamiento, junto a la Fundación Incyde, de un máster en este campo. También se trabaja con la Cámara de Comercio para la implantación de un máster en IA aplicado a directivos y empresarios.

José Luis Córdoba ha señalado que "es difícil encontrar en Málaga una empresa que no cuente con un egresado de ESESA. Ello es fruto del compromiso de muchas personas, que forjaron una historia de éxito que ahora se refuerza gracias a la UCAM".