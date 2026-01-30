UCAM HiTech expone en'Science for Industry' programas formativos para potenciar la labor de los investigadores

UCAM HiTech en'Science for Industry' - UCAM

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

UCAM HiTech ha participado en 'Science for Industry 2026', uno de los principales encuentros internacionales de ciencia e industria, celebrado esta semana en Madrid, con el objetivo de contribuir a que el conocimiento generado en universidades y laboratorios no se quede solo en publicaciones científicas, sino que encuentre también vías de aplicación e impacto en la sociedad, según informaron fuentes de la institución en una nota de prensa.

El hub de la Universidad Católica ha expuesto en este evento nuevos programas formativos dirigidos a potenciar la labor de los investigadores; herramientas de orientación para asesorarlos en asuntos como el recorrido de una investigación fuera del entorno académico, la creación de una spin- off y las opciones de financiación de proyectos en fases tempranas.

La participación de UCAM HiTech ha girado en torno a la idea central de "entender la transferencia tecnológica no como un trámite burocrático, sino como un proceso que requiere acompañamiento, formación y contexto, y que comienza mucho antes de la creación de una empresa", han explicado.

TALENTO PARA ACTIVAR EL ECOSISTEMA

Además de sus nuevos programas formativos, el equipo de UCAM HiTech ha mostrado en 'Science for Industry' sus principales iniciativas, como los bootcamps de emprendimiento científico y el LifeTech Summit, eventos diseñados para acelerar proyectos, conectar talento con inversores y generar oportunidades reales de colaboración.

TRASLADAR LA CIENCIA A LA SOCIEDAD

Para que la investigación aplicada dé respuestas a las necesidades de la sociedad, la UCAM puso en marcha su incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación 'UCAM HiTech' que ya se ha convertido en un referente nacional: ha apoyado a más de 300 startups y ha formado a más de 800 personas en emprendimiento científico -en aspectos como financiación, inteligencia artificial, marketing o gestión empresarial- con programas desarrollados en distintas comunidades autónomas, cofinanciados por fondos europeos.

A ello se suma la investigación propia que se desarrolla dentro del propio hub, a través por ejemplo de UCAM-SENS o el Laboratorio de Biología Molecular, entre otros.