La UCAM se implanta en India mediante una alianza estratégica con JAIN University

Acto de firma del acuerdo entre la UCAM y JAIN University para la creación de un campus universitario conjunto en Bangalore - UCAM

MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) y JAIN University han sellado una alianza estratégica que ha permitido la creación de un campus universitario conjunto en Bangalore, donde se impartirá formación superior en áreas de deporte, robótica, Big Data e inteligencia artificial a partir del próximo mes de julio, en el marco de un modelo educativo transnacional.

El país asiático cuenta con 45 millones de universitarios, según ha indicado el director de UCAM India, Sunil Rongala. "Unos dos millones de estudiantes indios salen al extranjero anualmente mientras crece el número de universidades internacionales en el país, previendo que unas 40 se establezcan aquí en los próximos cinco años", ha dicho.

Desde la UCAM ha explicado que el modelo seguido para ello es "totalmente diferente" al hacerlo de la mano de una institución universitaria local, JAIN University, mientras que su ubicación en Bangalore es "estratégica" ya que se trata de la tercera ciudad más grande del país y su principal núcleo intelectual y tecnológico.

Para el director de Estrategia y Expansión Global de la UCAM, VanDyck Silveira, esta alianza es "clave" a largo plazo. "India será una potencia dominante en las próximas décadas gracias a su dinamismo económico, estabilidad y potencial demográfico, siendo un país está destinado a liderar la economía, la tecnología y la educación superior global, estrechando vínculos con los principales centros de decisión del mundo", ha afirmado.

El acuerdo, formalizado a finales de 2025 en Bangalore, proyecta que este 2026 se impulsen grados y posgrados basados en el aprendizaje experiencial y la empleabilidad, priorizando también la investigación aplicada y la especialización en áreas como el deporte, la robótica, la IA y el Big Data, al unir el potencial de ambas instituciones para formar perfiles globales en alto rendimiento.