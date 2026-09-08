La UCAM inicia en Cartagena el último curso de su primera promoción del Grado en Medicina

Cuatro de los alumnos del Grado de Medicina durante una sesión de simulación - UCAM

Los estudiantes realizarán sus prácticas finales en los hospitales Santa Lucía, El Rosell y Virgen de la Caridad CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La sede de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) en Cartagena ha acogido el inicio del sexto y último curso académico de la primera promoción del Grado en Medicina formada en la ciudad portuaria, según ha informado la institución docente.

Los alumnos han comenzado las lectivas con una sesión de simulación clínica sobre insuficiencia respiratoria para la toma de decisiones en situaciones de presión asistencial.

La formación de esta promoción combina la base teórica con prácticas clínicas en los hospitales Santa Lucía, Santa María del Rosell y Virgen de la Caridad.

El vicedecano del Grado en Medicina, José García Solano, ha calificado a los integrantes de este grupo de "estudiantes extraordinarios" y ha señalado que se trata de la promoción que "ha abierto camino" en el campus cartagenero.

Por su parte, la UCAM ha recordado que el proyecto responde a la iniciativa impulsada en su momento por su fundador, José Luis Mendoza, en su ciudad natal.

Tras la finalización del presente curso y su posterior graduación, los alumnos podrán presentarse al examen para Médico Interno Residente (MIR), una prueba en la que las promociones anteriores del grado han registrado tasas de aprobado de entre el 98% y el 100%.