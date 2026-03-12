La UCAM lanza el proyecto 'Campus Saludable' para fomentar el bienestar integral de la comunidad universitaria

Archivo - Milla Popular organizada por la UCAM - UCAM - Archivo

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) iniciará el próximo lunes, 16 de marzo, el programa institucional 'UCAM Campus Saludable', una iniciativa transversal orientada a promover el bienestar físico, mental y social de alumnos, docentes, personal de administración y cuadros directivos de la institución.

El proyecto, gestionado a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, tiene como objetivo transformar el entorno académico en un espacio facilitador de la calidad de vida, según ha informado la institución docente.

La estrategia se estructura sobre tres pilares fundamentales: la alimentación saludable, el cuidado de la salud mental y emocional, y el fomento de la actividad física y la vida activa.

La fase inaugural de la campaña se centrará exclusivamente en la nutrición y la alimentación saludable. Esta etapa inicial tendrá una duración de un mes y se desarrollará en colaboración con el Grado en Nutrición Humana y Dietética de la propia universidad.

La programación se dividirá en semanas temáticas diseñadas para aportar soluciones prácticas a los usuarios del campus e incluirá contenidos técnicos que abordarán cuestiones como el diseño de desayunos equilibrados para la jornada académica; la relación directa entre la ingesta de nutrientes y el rendimiento cognitivo o la memoria, y pautas para la mejora de hábitos alimentarios en el entorno laboral y estudiantil.

La puesta en marcha de esta iniciativa se alinea con la pertenencia de la UCAM a la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud (REUPS). El programa responde a las estrategias marcadas por dicha red nacional, buscando que el autocuidado y la promoción de la salud se integren de forma permanente en la cultura de la organización.