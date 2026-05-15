La UCAM organiza un simulacro de accidente ferroviario con múltiples víctimas en la Escuela de Bomberos de Murcia

Simulacro de accidente ferroviario con múltiples víctimas organizado por la UCAM, que ha tenido lugar en la Escuela de Bomberos de Murcia - UCAM

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Bomberos de Murcia (EBAM) ha acogido un Simulacro de Incidente con Múltiples Víctimas (IMV) organizado por los másteres en Enfermería de Urgencias, Emergencias y Cuidados Especiales, y en Psicología General Sanitaria de la Universidad Católica de Murcia.

En la actividad también han participado estudiantes de los grados en Psicología y Enfermería de la UCAM, según ha informado la institución docente.

El ejercicio, que ha recreado un accidente ferroviario con implicación de varios vehículos, en memoria del suceso de Adamuz, ha permitido poner en práctica protocolos de actuación sanitaria, psicológica y de coordinación ante situaciones de emergencia de gran complejidad.

El objetivo principal de esta iniciativa ha sido reforzar la formación práctica del alumnado en escenarios lo más realistas posibles, favoreciendo el trabajo multidisciplinar y la toma de decisiones bajo presión.

En el simulacro han colaborado distintas entidades y cuerpos de emergencias, entre ellos Cruz Roja, Bomberos de Murcia, SAMU Ambulancias y el Centro de Formación San Nicolás, además de otros profesionales vinculados al ámbito de la intervención y la atención sanitaria urgente.

El operativo ha contado con la participación de 150 personas entre estudiantes, docentes, sanitarios, psicólogos, cuerpos de emergencias y figurantes.