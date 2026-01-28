La UCAM reúne en España a sus delegados internacionales

Participantes en el encuentro de delegados internacionales de la UCAM junto a María Dolores García, presidenta de la Universidad - UCAM

MURCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) celebra esta semana en España un encuentro con sus delegados internacionales, que proceden de China, Colombia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, Francia, India, Irán, Irlanda, Italia, Kenia, México, Nigeria, Perú, Turquía y Venezuela.

Esta actuación tiene por objetivo potenciar y afianzar la identidad global de la institución docente, marcada por una expansión internacional que se ve reflejada en los cerca de 6.000 estudiantes procedentes de 135 nacionalidades que se forman este curso en sus campus, según informaron fuentes de la UCAM en un comunicado.

Este encuentro es una ocasión estratégica para crear una conexión de valor entre las diferentes sedes y la red internacional de la universidad, favoreciendo un conocimiento más profundo tanto de la UCAM como del territorio que la acoge. La iniciativa busca, además, reforzar la coordinación y el trabajo conjunto en un contexto internacional cada vez más relevante para la institución.

El director de Desarrollo Internacional de la UCAM, Marco Bruno, ha destacado que "con estas reuniones conseguimos que los delegados, procedentes de distintas zonas del mundo, puedan intercambiar experiencias sobre su labor en la Universidad y profundizar en sus novedades, para poder trasladarlo a los estudiantes, a sus familiares y colaboradores en los países donde ellos trabajan".

El programa de actividades incluye visitas a los campus de Madrid, Cartagena y Murcia, así como a diversos lugares de estas ciudades. También se contemplan encuentros institucionales, como el acto de presentación de la estrategia global de la institución y los servicios dedicados a los estudiantes internacionales y facultades y la celebración de la Eucaristía.