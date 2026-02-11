La UCAM, la UMU, el Cermi y el doctor Ripoll, galardonados en los Premios Nacionales de Deporte

Algunos de los galardonados en los Premios Nacionales del Deporte con Su Majestad el Rey - CARM

MADRID/MURCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha tenido una importante presencia en los Premios Nacionales de Deporte que se han entregado este miércoles en una ceremonia presidida por SS. MM. los Reyes en el Palacio Real de El Pardo (Madrid) y por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

La Universidad de Murcia ha recibido uno de los galardones por el proyecto UMUSALUD, un programa de ejercicio saludable en el entorno laboral, del que ya se benefician más del 22 por ciento de los trabajadores de esta institución.

También fueron galardonados el doctor Pedro Luis Ripoll, con el premio a las Artes y ciencias aplicadas al Deporte, por su trayectoria en el campo de la medicina deportiva; y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), cuyo presidente nacional, el calasparreño Luis Cayo Pérez, recibió el galardón en nombre de la entidad por la actividad deportiva entre personas con discapacidad.

Los marchadores Álvaro Martín y María Pérez, atleta de la UCAM recogieron los Premios Rey Felipe y Reina Letizia de 2024 por hacer historia al conquistar el oro olímpico en el relevo mixto de los Juegos de Paris 2024, en los que también lograron de manera individual el bronce y la plata, respectivamente, en la prueba de los 20 kilómetros.

La granadina ha manifestado su felicidad por el reconocimiento y por el hecho de recibirlo el mismo día que la UCAM "porque permite que compatibilicemos la vida deportiva con la profesional". Además, ha tenido un recuerdo para el fundador de la institución, José Luis Mendoza, señalando que "muchísimos deportistas de la época en la que empecé, que hoy están retirados, tienen una carrera universitaria o un puesto de trabajo gracias a él".

Asimismo, su compañero, está entrenado por el ciezano José Antonio Carrillo, presidente del UCAM Athleo.

TROFEO JOAQUÍN BLUME

La Universidad Católica ha sido reconocida por segunda vez en su historia con el Trofeo Joaquín Blume del Consejo Superior de Deportes (CSD). Esta distinción subraya, entre otros aspectos, el liderazgo de la UCAM en los Campeonatos de España Universitarios y una presencia destacada en la Liga Endesa de baloncesto, además de su proyección en disciplinas como el tenis de mesa y el fútbol. Asimismo, se ha puesto en valor que la UCAM fue la universidad del mundo con mayor participación en París 2024, con 65 deportistas becados, que lograron cinco oros, cinco platas, siete bronces y 45 diplomas.

La presidenta de la UCAM, María Dolores García, ha expresado su satisfacción por el reconocimiento recibido y ha recordado el deseo de José Luis Mendoza de ayudar al deportista "para que en su etapa de mayor rendimiento y competición, no abandonaran su formación académica de cara al día después de su carrera profesional". "Gracias a la sintonía con Alejandro Blanco y el Comité Olímpico Español, hemos unido sensibilidades para consolidar un proyecto que está dando grandes frutos", ha añadido.

Por su parte, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha calificado de "enorme orgullo para la Región de Murcia y para el Gobierno regional la apuesta decidida que nuestras Universidades hacen por el deporte, que hoy se ve reconocida al recibir de manos de los Reyes de España estos Premios Nacionales del Deporte, así como personas como el doctor Ripoll y entidades como el Cermi". Además, subrayó que el Gobierno regional "seguirá estando al lado de las instituciones y personas que apuestan por el deporte como una forma de vida más saludable y cargada de valores".