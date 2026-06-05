Ucomur celebra su XXXVII Asamblea General y conmemora sus 40 años "tras un 2025 extraordiario para el cooperativismo"

La Unión de Cooperativas de la Región de Murcia, Ucomur, celebró este viernes su XXXVII Asamblea General Ordinaria, que ha servido para conmemorar su 40 aniversario. - UCOMUR

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Cooperativas de la Región de Murcia, Ucomur, ha celebrado este viernes su XXXVII Asamblea General Ordinaria, que ha servido para conmemorar su 40 aniversario.

Durante la Asamblea de Ucomur se abordaron esos 40 años que, según expuso el presidente de la organización, Juan Antonio Pedreño: "Han sido cuatro décadas de crecimiento sostenido, de trabajo constante y de compromiso colectivo impulsado por Ucomur".

Pedreño insistió en los buenos datos del cooperativismo regional, con 123 nuevas cooperativas creadas en 2025 y 2.947 empleos: "Los resultados hablan por sí solos. Las cooperativas hemos contribuido con cerca de 3.000 nuevos empleos, lo que representa aproximadamente el 17 por ciento de todo el empleo creado en la Región de Murcia".

"Durante este tiempo, Ucomur ha consolidado su papel como una organización clave para el desarrollo del cooperativismo, acompañando a las empresas del sector en su crecimiento y defendiendo sus intereses ante las administraciones", subrayó Pedreño.

La Asamblea de Ucomur sirvió para ensalzar los resultados de "un año extraordinario", también, para el conjunto de la Economía Social de la Región de Murcia. Un año en el que Murcia ha sido el epicentro del modelo con más de 150 jornadas, congresos, actos institucionales, eventos dedicados al emprendimiento y acciones divulgativas para acercar la Economía Social a la ciudadanía.

También ha sido un año de avances institucionales. La firma del VI Pacto Regional por la Economía Social 2025-2028 ha marcado una nueva hoja de ruta para el sector, con 102 actuaciones, una inversión superior a los 55 millones de euros y el objetivo de crear 6.000 nuevos puestos de trabajo de calidad.

Ucomur ha sido una de las impulsoras de los eventos con mayor trascendencia internacional, con actos como la apertura del Año Internacional de las Cooperativas, la I Cumbre Europea de la Economía Social, el encuentro Task Force de Naciones Unidas para la Economía Social y Solidaria, y espacios de trabajo con organismos como la OCDE o Social Economy Europe.

XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La XXXVII Asamblea General Ordinaria de Ucomur reunió a representantes de unas 150 cooperativas de la Región de Murcia y más de 500 personas. Entre ellas, representantes institucionales (diputados nacionales y senadores, diversos alcaldes, diputados regionales), de organizaciones de Economía Social, entidades bancarias, sindicatos y otras entidades de la sociedad civil.

En esta cita, que ha tenido lugar en los salones Promenade de Murcia, intervinieron Luis Alberto Marín, consejero de Empresa, Empleo y Economía Social; Francisco Lucas, delegado del Gobierno; Visitación Martínez, presidenta de la Asamblea Regional de Murcia; y Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia.

La asamblea, conducida por el reconocido periodista Manuel Campo Vidal, tuvo en esta edición un significado especial para Ucomur. Durante su intervención, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, destacó la labor de Ucomur a lo largo de sus cuarenta años de vida: "Ucomur celebra cuatro décadas al servicio de las cooperativas y de la Economía Social. Cuatro décadas demostrando que otro modelo económico es posible. Hoy, la Región de Murcia es un referente nacional en cooperativismo y economía social, y lo es, gracias a todos vosotros y vosotras". Lucas añadió que "la historia de la Región de Murcia no se entiende sin Ucomur, como no se entiende su presente y futuro".

También subrayó que las administraciones públicas tienen la obligación moral de escuchar y atender al modelo cooperativo, igual que se escucha y atiende a otros modelos empresariales: "Las cooperativas y a la Economía Social tienen que estar presentes en los lugares donde se toman las decisiones, con voz propia".

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, afirmó que "durante el pasado año, las cooperativas generaron cerca de 3.000 nuevos empleos en nuestra Región, con la particularidad de que uno de cinco nuevos empleos generados en nuestra Región procede de la Economía Social. Esto demuestra que el cooperativismo no es solamente una fórmula empresarial consolidada. Es también una apuesta de futuro, un motor de crecimiento y una herramienta eficaz para afrontar los retos económicos y sociales que tenemos por delante".

Por su parte, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, resaltó que "Murcia ha tenido el honor de ser Capital Española de la Economía Social. Un reconocimiento que ha servido para mostrar al resto de España una realidad que aquí conocemos bien: que la Economía Social forma parte de nuestra forma de entender el desarrollo y el progreso". Asimismo, la alcaldesa añadió que "si Murcia es hoy un referente nacional e internacional en este ámbito, es gracias al esfuerzo y al compromiso de muchas personas que llevan décadas trabajando con discreción, perseverancia y visión de futuro".

La clausura corrió a cargo del consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó el importante papel de las cooperativas en el desarrollo de la Región: "La Región de Murcia está liderando el crecimiento económico y la creación de empleo a nivel nacional. Esta misma semana hemos conocido los datos de empleo del mes de mayo, con una cifra histórica de trabajadores, y del número de autónomos, que supera por primera vez la barrera de los 107.000 trabajadores, y que duda cabe de que el cooperativismo está detrás de esta buena marcha de la economía y del empleo".

El presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, recalcó que la organización "tiene la responsabilidad de seguir creciendo, de impulsar nuevas cooperativas, de atraer talento joven, de liderar la innovación, la digitalización y la transición ecológica, y de demostrar que el cooperativismo y la Economía Social son una respuesta eficaz a muchos de los desafíos económicos y sociales de nuestro tiempo".

"Este año nos debe servir para fortalecer nuestra presencia institucional. Recordar que uno de nuestros principales objetivos- si no el más importante- es estar en los foros donde se deciden las propuestas que puedan influir en nuestras empresas, donde se debaten las políticas públicas", añadió.

El presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, hizo hincapié en el papel fundamental que juegan las cooperativas en la realidad socioeconómica de la Región de Murcia, de España y de Europa: "Debemos aprovechar todo lo que hemos construido durante este año para abrir una nueva etapa de crecimiento, liderazgo e influencia para el cooperativismo murciano. Y también para todo el conjunto de la Economía Social.

Así, Pedreño destacó que "tenemos la responsabilidad de seguir creciendo, de impulsar nuevas cooperativas, de atraer talento joven, de liderar la innovación, la digitalización y la transición ecológica, y de demostrar que el cooperativismo y la Economía Social son una respuesta eficaz a muchos de los desafíos económicos y sociales de nuestro tiempo".

HOMENAJE A BALLESTA

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje al alcalde de Murcia José Ballesta, recientemente fallecido y un gran valedor de la Economía Social regional. Ucomur quiso dedicar su XXXVII Asamblea a "una persona que siempre mostró cercanía, sensibilidad y apoyo hacia el trabajo de las cooperativas y hacia los valores que representan: unión, solidaridad, esfuerzo compartido y compromiso con las personas", según palabras del presidente de Ucomur.

Por ello, Pedreño hizo entrega a la esposa de Ballesta, Pilar Viñas López-Pelegrín, y a la nueva alcaldesa, Rebeca Pérez, de una fotografía del momento en el que se anunció en el salón de plenos del Ayuntamiento de Murcia la Capitalidad Española de la Economía Social. Un instante que reconoce lo importante que fue la implicación de José Ballesta para la designación de Murcia como Capital Española 2025 de la Economía Social.