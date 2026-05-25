Ucomur presenta la Guía de Apoyo al Cooperativismo y a la Economía Social en la Región de Murcia

Presentación de la Guía de Apoyo al Cooperativismo y a la Economía Social en la Región de Murcia, presentado por Ucomur - UCOMUR

MURCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Cooperativas de la Región de Murcia, Ucomur, ha presentado este lunes la Guía de Apoyo al Cooperativismo y a la Economía Social en la Región de Murcia, un documento detallado sobre qué es emprender, cómo dar vida a un proyecto empresarial y, sobre todo, cómo hacerlo en forma de empresa de Economía Social, según ha informado la organización.

El documento, dirigido a cualquier persona que quiera emprender en la Región, recoge información de interés sobre las diferentes fórmulas jurídicas dentro de la Economía Social, además de desgranar los programas de ayudas y subvenciones disponibles, los incentivos e instrumentos financieros a los que pueden acogerse estas empresas y las ventajas de apostar por el emprendimiento colectivo, con especial hincapié en el modelo cooperativo, con Ucomur como entidad representativa.

También incluye un apartado que ahonda en la contratación pública estratégica en favor de empresas de Economía Social, y que es de aplicación para todos los poderes adjudicadores, según ha informado Ucomur.

"La guía que hemos elaborado desde Ucomur es un compendio para orientar sobre por qué merece la pena elegir una empresa de Economía Social y, concretamente, una cooperativa, con sus ventajas frente a otras formas jurídicas, y como la mejor manera de emprender de forma colectiva", ha explicado Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, durante la presentación del documento.

"Pretendemos que, cada vez más gente, conozca por qué vale la pena apostar por el cooperativismo en la Región de Murcia", ha indicado Pedreño, quien ha destacado el peso del modelo cooperativo en la comunidad autónoma.

El presidente de Ucomur ha recordado que en 2025 se crearon en el ámbito cooperativo cerca de 3000 empleos, el 17% de todo el empleo creado en la Región de forma neta. "Somos, nuevamente, y sobre todo por el valor que aporta el sector cooperativo, la primera comunidad de España en creación de empresas de Economía Social", ha dicho.

Pedreño ha estado acompañado durante la presentación por el director general de Economía Social y Autónomos, Antonio Pasqual del Riquelme, a quien ha agradecido el apoyo, recordando que el peso del modelo cooperativo y de la Economía Social en la Región de Murcia no es casualidad, sino que forma parte de un trabajo conjunto de las organizaciones representativas y del Gobierno regional.

Durante su intervención, el director general de Economía Social ha resaltado los buenos datos del modelo en la Región, con 123 nuevas cooperativas el pasado año. "Estamos repitiendo desde hace tiempo que la Región es la comunidad con más empresas de Economía Social per cápita. Estos datos no son casualidad, son fruto del trabajo de las organizaciones de economía social y de los pactos para la excelencia del modelo", ha incidido.

A esto, ha añadido que la guía "es una acción contenida en el VI Pacto y persigue seguir manteniendo esos números con nuevos emprendedores, acaparando talento para la Economía Social, lo que no solo beneficia a las empresas sino a la sociedad en general".

Por su parte, Pedreño ha recordado que las cooperativas y el resto de empresas de Economía Social son empresas comprometidas con la sociedad, con el territorio, con el medio ambiente y con los retos actuales: "Somos empresas que hacen frente al reto demográfico, que buscamos soluciones con las personas siempre en el centro de la acción y que apostamos por los sectores emergentes y de futuro desde lo social y siendo competitivas".

A la presentación, celebrada en el Sercotel Amistad, han acudido representantes de las diferentes organizaciones de Economía Social, así como de las universidades públicas de la Región de Murcia que, además, ofrecen estudios especializados en este modelo empresarial.

También han asistido grupos de acción local, representantes del movimiento cooperativo de vivienda, cohousing, centros de iniciativa social y miembros de la Federación de Municipios, así como un gran número de cooperativistas y centros educativos y de formación profesional con proyectos de emprendimiento en marcha.