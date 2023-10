Ucomur reunirá a más de mil personas el 3 de noviembre en Cartagena por su XXXIII Día Mundial de cooperativismo

El humorista Leo Harlem y el grupo Belter Souls amenizarán un evento que también contará con la entrega de premios de la organización



La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (Ucomur) celebrará el que será su XXXIII Día Mundial del Cooperativismo el próximo viernes, 3 de noviembre. La tradicional cita de la organización con sus cooperativas y asociados tendrá lugar, en esta ocasión, en Auditorio y Palacio de Congresos El Batel, en Cartagena.

El evento, todo un acontecimiento dentro de la actividad de Ucomur y que contribuye de manera significativa a la visibilidad del modelo cooperativo y de sus empresas, conmemora su trigésimo tercera edición con la presencia de un gran número de cooperativistas e invitados, así como personalidades políticas, cargos institucionales a nivel regional y nacional, y entidades sociales y del ámbito económico de la Región de Murcia, entre otros asistentes.

Se estima que alrededor de 1.000 personas se congreguen en esta cita tan señalada para el movimiento cooperativo regional, según han informado fuentes de Ucomur en un comunicado.

El acto estará encabezado por el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño. También participará el comisionado especial para la Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Víctor Meseguer.

PREMIOS UCOMUR

Como es habitual, la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia entregará a lo largo de la gala del Día Mundial los premios que, cada año, reconocen la labor que cooperativistas, cooperativas, entidades, instituciones y personalidades hacen en favor del modelo cooperativo, de su proyección y visibilidad.

En esta ocasión, la organización ha decidido galardonar a la cooperativa Jacema, especialista en Pvc y aluminio y todo un referente en su campo.

Asimismo, Ucomur premiará a Circúbica Sociedad Cooperativa, una empresa de reciente formación pero que acumula numerosos éxitos debido a su apuesta por la economía circular y la reutilización de materiales rescatados y puestos al servicio de la enseñanza y el ocio infantil.

Del mismo modo, Marco Visual y Marbyt, dos de las startups nacidas de la cooperativa de emprendedores Testéalo, recibirán sendos galardones en reconocimiento del emprendimiento tecnológico que ambas han llevado a cabo en sus respectivos ámbitos.

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena (ADLE) también recibirá uno de los premios otorgados por Ucomur, en esta ocasión resaltando la estrecha colaboración que la organización mantiene con la agencia y la importante labor que esta realiza en favor del desarrollo de Cartagena y de la creación de empresas y empleo.

Otra de las galardonadas será la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), patronal del modelo a nivel nacional y referente europeo como organización representativa de la Economía Social. El galardón reconoce la trayectoria de CEPES y los avances que el modelo ha conseguido gracias, en gran medida, a su trabajo y mediación.

Otro de los premios que Ucomur entregará el próximo 3 de noviembre lo recibirán los socios/as de la cooperativa madrileña Ecooo Energía Ciudadana por su proyecto 'Up me Up'. Esta iniciativa innovadora conecta a personas y empresas para propiciar la inserción laboral en Economía Social a través de la captación del talento y la intercooperación.

La fundación Never Surrender será otra de las premiadas en el XXXIII Día de Ucomur. La Unión de Cooperativas reconoce así el importante trabajo que realiza esta organización, su trayectoria y los proyectos que impulsa para la mejora de las condiciones y bienestar de los pacientes oncológicos.

Por último, Ucomur hará entrega de un reconocimiento especial a María Dolores Sánchez, jefa del servicio de Economía Social de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa.

HUMOR Y MÚSICA PARA CELEBRAR EL COOPERATIVISMO

El XXXIII Día Mundial del Cooperativismo de Ucomur contará este año con la actuación musical del grupo murciano Belter Souls, una compañía de música y artes escénicas nacida a finales del año 2016 bajo la dirección del músico Pablo de Torres que está cosechando grandes éxitos a nivel nacional.

Sus voces amenizarán una gala que tendrá un cierre de excepción, el del humorista, actor y presentador Leo Harlem, quien pondrá el toque de humor a una noche repleta de emociones y de espíritu cooperativo.