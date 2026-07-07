La UE destina 120 millones a España para paliar los daños de los incendios de 2025

Archivo - Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes el visto bueno definitivo a movilizar 120,55 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para ayudar a España a hacer frente a los daños causados por los graves incendios forestales registrados en agosto de 2025, dentro de un paquete de ayudas de 144,1 millones de euros que también beneficiará a Rumanía y Chipre.

Con 642 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el pleno reunido en Estrasburgo (Francia) ha culminado la tramitación parlamentaria de una propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado mes de mayo, con la que España se convierte en el principal destinatario de estos fondos, tras los fuegos que afectaron a dieciséis comunidades autónomas y cuyos daños directos fueron estimados por las autoridades en más de 4.300 millones de euros.

España recibirá así más del 80% del importe total aprobado, mientras que Rumanía contará con 14,34 millones de euros para hacer frente a las inundaciones sufridas entre mayo y junio de 2025 y Chipre obtendrá 9,21 millones para paliar los daños ocasionados por los incendios registrados en julio del pasado año.

La financiación europea permitirá sufragar medidas de emergencia y recuperación, entre ellas la restauración de infraestructuras y servicios públicos esenciales, la limpieza de las zonas afectadas, el alojamiento temporal para las personas damnificadas y el despliegue de servicios de rescate, entre otras actuaciones urgentes.

España ya había recibido un anticipo de 30 millones de euros para hacer frente a las primeras necesidades derivadas de la emergencia, de modo que el desembolso aprobado este martes completará la ayuda prevista con cargo al Fondo de Solidaridad.

INCENDIOS FORESTALES EN LA REGIÓN EN 2025

El incendio forestal más importante declarado en la Región de Murcia en 2025 fue el que ocurrió el 29 de abril en el paraje de La Hita, entre los términos municipales de San Javier y Los Alcázares, que afectó a unas 25 hectáreas de terreno.

El 18 de agosto se declararon otros tres incendios de manera simultánea. En concreto, sucedieron en la Sierra del Oro, afectando a los municipios de Abarán y Ricote y quemando 11 hectáreas; en la Sierra de la Puerta, en Caravaca de la Cruz y Moratalla, donde ardieron 12,5 hectáreas, y en la Rambla del Cárcavo, en Cieza, donde fueron arrasadas 9 hectáreas.

Ya en 2026, el incendio más grave fue el ocurrido en Los Garres (Murcia) que afectó a 117 hectáreas, de las que la mayor parte pertenecían al Parque Regional de Valle y Carrascoy. Este incendio obligó a desalojar a vecinos de la zona y en su extinción participaron 400 efectivos, incluida la Unidad Militar de Emergencias (UME).